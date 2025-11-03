A Nagyszombati Egyetemen is rektori szabadnap lesz november 17-én

Miloš Lichner, a Nagyszombati Egyetem rektora szabadnapot rendelt el november 17-re a hallgatók és az alkalmazottak számára, hogy „mindenkinek lehetősége legyen egy kicsit lassítani, és elgondolkodni a szabadság fontosságán”.

„A szabadság nem ajándék, amit mindörökre megkaptunk, hanem olyan kötelezettség, amit nap mint nap meg kell erősítenünk – a gondolkodás bátorságával, igaz szavakkal és tettekkel” – hangsúlyozta Lichner.

Az egyetem így akar emlékeztetni arra, hogy az akadémiai szabadság nemcsak kiváltság, hanem kötelezettséget is jelent. „Kötelesek vagyunk keresni az igazságot, a nyílt párbeszédet, és olyan környezetet teremteni, amelyben a szabadság az oktatás, a tudományos kutatás és az emberi kapcsolatok alapvető eleme” – közölte az egyetem honlapja.

A másik nagyszombati egyetem, a Szent Cirill és Metód Egyetem már korábban bejelentette, hogy november 17-e szabadnap lesz minden hallgató és alkalmazott számára, azt is kiemelve, hogy egyben nemzetközi diáknapról van szó.

TASR