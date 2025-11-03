Az elektronikus cigaretták betiltását sürgetik

A Szlovák Orvosok Szövetsége (SLS) az egyszer használatos elektronikus cigaretták betiltására vonatkozó jogalkotási folyamat felgyorsítását kéri. Felhívja az egészségügyi tárcát, hogy a pénzügyminisztériummal együttműködve haladéktalanul oldja meg a nyitott kérdéseket, és terjessze a törvényjavaslatot a szlovák kormány elé. „Minden hónap késedelem azt jelenti, hogy újabb fiatalok válnak függővé” – figyelmeztetett honlapján az SLS.

„Több mint fél év telt el azóta, hogy az egészségügyi tárca, a szlovák közegészségügyi hivatal és a szakértői orvosi közösség előterjesztette ezt a kezdeményezést. A szakmai és társadalmi támogatottság, valamint a tárcaközi egyeztetés során megnyilvánuló szándék ellenére a jogalkotási folyamatban nem történt előrelépés. Eközben a szlovákiai fiatalok egészségi állapota egyértelműen romlik” – áll a egészségügyi és pénzügyminisztériumnak címzett felhívásban.

A társaság szerint a rendelőintézetekben dolgozó orvosok egyre gyakrabban diagnosztizálnak olyan fiatal betegeket, akik nikotinfüggőség, alvászavarok, koncentrációs és pszichés zavarok tüneteit mutatják. „A legfrissebb adatok szerint a 13–15 éves fiatalok több mint negyede kipróbálta már az elektronikus cigarettát vagy a nikotintasakokat, és a rendszeres használók aránya is növekszik” – hangsúlyozták.

Az orvosi kamara megérti, hogy a késedelem egyik oka az volt, hogy a közpénzek konszolidációja miatt megoldást kellett találni a termékek értékesítéséből származó bevételkiesésre. Ugyanakkor rámutattak, hogy a függőséget okozó szerek értékesítéséből származó pénzügyi haszon soha nem mehet a gyermekek és fiatalok egészségének kárára. „A függőség kezelési költségei összehasonlíthatatlanul magasabbak lesznek, mint bármilyen rövid távú költségvetési hatás” – emlékeztettek.

Kamil Šaško (Hlas-SD) egészségügyi minisztert és Ladislav Kamenický (Smer-SD) pénzügyminisztert személyes elkötelezettségre, koordinációra és felelősségteljes hozzáállásra kérik. „A gyermekek és fiatalok egészsége védelmének a egészségügyi, pénzügyi és politikai szféra közös prioritásának kell lennie” – hangsúlyozta az SLS.

Az Egészségügyi Minisztérium javasolja, hogy jövő évtől tiltsák be az ízesített nikotintartalmú termékek és az eldobható elektronikus cigaretták forgalmazását. Ez derül ki a dohánytermékek gyártásáról, jelöléséről és értékesítéséről szóló törvénytervezetből, amelyet a minisztérium júniusban terjesztett elő véleményezésre. A tervezet célja a termékek hozzáférhetőségének korlátozása és a fiatalok függőségének megelőzése. A javasolt jogszabályhoz benyújtott észrevételek értékelése október 29-én zárult le.

SZE/Felvidék.ma/Teraz.sk