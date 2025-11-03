Home Kitekintő Csaknem négyezer templom újult meg a Kárpát-medencében
Csaknem négyezer templom újult meg a Kárpát-medencében

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Szerencs, 2025. október 12. Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédet mond a Szerencshez tartozó ondi városrész külsőleg felújított református templomában tartott hálaadó istentiszteleten 2025. október 12-én. MTI/Erdős József

A Kárpát-medencében csaknem négyezer templom felújítását segítette a magyar kormány azokon a területeken, ahol magyarok élnek – közölte a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára vasárnap a Szerencshez tartozó ondi városrész külsőleg felújított református templomában tartott hálaadó istentiszteleten.

Soltész Miklós óriási dolognak nevezte a katolikus, református, római és görögkatolikus, evangélikus és más felekezethez tartozó épületek megújulását, és hozzátette, emellett még kétszáz új templom is épült.

Újságíróknak nyilatkozva elmondta,  látni szerte a világban, hogy milyen módon próbálják a kereszténység által közvetített békét, békességet szétrombolni. Hangsúlyozta: az a feladatuk – és ezt is teszik kormányon –, hogy minden olyan egyházi közösséget segítsenek, amely élni akar, és olyan értéket tud teremteni, akár épületben, akár lelkileg, amely az országot szolgálja és erősíti.

Az ondi református templom külső felújítása két ütemben zajlott, kormányzati támogatással, 21 millió forintból. A munkálatok sorának megerősítették a tetőszerkezetet, kicserélték a héjazatot, újrafestették a toronysüveget és a külső homlokzatot.

MTI/Felvidék.ma

