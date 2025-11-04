Pozsonyban játszik a Csavar Színház és a Samaria Klezmer Band

Az Ifjú Szivek Táncszínházban mutatja be Száz Pál regénye nyomán született, Fűje sarjad mezőknek című nagysikerű előadását a Csavar Színház és a Samaria Klezmer Band új koncertje, a Shalom is műsorra kerül a napokban.

A Samaria Klezmer Band tagjai a klasszikus, populáris és tradicionális népzene kiemelkedő előadói, az autentikus klezmert a világzene és a népzene elemeivel ötvözik, friss szemléletet adva a műfajnak. Repertoárjukban megtalálhatók a hagyományos jiddis, izraeli és szefárd dallamok, valamint a múlt század zsidó színházaiból ismert dalok. A somorjai formáció november 7-én, pénteken este 19:00 órakor, a pozsonyi Ifjú Szivek Táncszínházban mutatja be új, Shalom című koncertjét.

A Csavar Színház Száz Pál regényének színpadi adaptációjával, a Fűje sarjad mezőknek című előadással érkezik a táncszínházba november 10-én. Száz Pál füveskönyve olyan szépirodalmi mű, amelyet tájszólásban írtak, fonetikus lejegyzéssel. Gyógynövényekről és emberi sorsokról szól, és a szerző a növények iránti tisztelet mellett a mátyusföldi nyelvjárást igyekszik összeboronálni a költészettel. A Csavar Színház produkciójában sajátos keresztmetszetet kaphatnak a füveskönyvből a nézők. Egy férfi és egy nő történetén, kapcsolatának fókuszán keresztül mesél a két színész Gál Tamás és Kiss Szilvia a történelmi és történelem előtti időkről.

Az előadások a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával, a Kultúralap szervezésében valósulnak meg. Jegyek a Ticketportal felületén vásárolhatók. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma