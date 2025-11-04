Rossi két újoncot is behívott a válogatottba – az egyikük a DAC labdarúgója

Marco Rossi kihirdette a magyar labdarúgó-válogatott keretét a novemberi világbajnoki selejtezőkre, amelyeken a nemzeti csapat Örményországgal és Írországgal méri össze erejét.

A keretben két újonc is helyet kapott: a Debrecenben futballozó Bárány Donát és a dunaszerdahelyi DAC labdarúgója, Redzic Damir is először csatlakozhat a felnőtt válogatotthoz.

A szövetségi kapitány a védelemben és a középpályán ezúttal sem hajtott végre jelentős változtatásokat, a támadósorban viszont frissített. Molnár Rajmund és Tóth Barna ezúttal kimaradt, helyükre érkezett a két fiatal támadó, akik klubjaikban az utóbbi hetekben jó formát mutattak.

A magyar válogatott jelenleg az európai vb-selejtezők F csoportjában a második helyen áll, ami pótselejtezőt érő pozíciót jelent.

A Rossi-legénység november 10-én kezdi meg a felkészülést Telkiben, majd 13-án Jerevánban, az örmények ellen lép pályára. Három nappal később a Puskás Arénában zárja a selejtezősorozatot Írország válogatottja ellen.

Európai vb-selejtező – az F-csoport hátralévő mérkőzései

5. forduló – 2025. november 13.

18.00: Örményország–Magyarország

20.45: Írország–Portugália

6. forduló – 2025. november 16.

15.00: Magyarország–Írország

15.00: Portugália–Örményország

A magyar válogatott kerete:

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers)

Védők: Balogh Botond (Kocaelispor), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (Liverpool), Mocsi Attila (Rizespor), Nego Loic (Le Havre AC), Orbán Willi (RB Leipzig), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa)

Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csongvai Áron (AIK), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Szoboszlai Dominik (Liverpool), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Sallai Roland (Galatasaray), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC), Redzic Damir (DAC).

BN/Felvidék.ma