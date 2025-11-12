Már péntektől várják az érdeklődőket a Vörösmarty téri karácsonyi vásárra

A 15. Advent Bazilika jubileumi fényfestéssel, a Vörösmarty Classic Xmas pedig új fényinstallációkkal, valamint számos ünnepi programmal, kézműves és gasztrokiállítókkal, maximalizált árú ételekkel és 1600 forintos menüvel várja péntektől a látogatókat.

A szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében kiemelik, hogy a karácsonyi vásárok Budapest ünnepi központjai. Mint írják, céljuk, hogy a klasszikus karácsonyi tradíciókra építve, széles kínálatot biztosítva mindenki számára elérhető, minőségi élményekkel tegyék felejthetetlenné az ünnepi időszakot.

Az Advent Bazilika a Szent István téren fogadja a látogatókat, ahol a csillagos égboltot idéző fényháló és a csaknem 12 méter magas karácsonyfa mellett megújul a vásár ikonikus eleme, a bazilika homlokzatára vetített fényfestés.

A szervezők korszerűbb és erősebb fényerejű technikát használnak, amellyel a korábbiak mellett egy új fényvetített filmet is bemutatnak, amely a 120 éves Szent István-bazilika történetéről szól. A fényfestésvetítéseket a látogatók minden nap 17 óra 30 perctől, félóránként nézhetik meg.

A zenei programok kóruskoncertekkel egészülnek ki. A vásár bejáratánál új üdvözlőkapu várja az érkezőket, a Bajcsy-Zsilinszky út felé fényalagút vezet. A vásár területén a többnyelvű selfie-automata mellett új selfie-pontokat is kialakítanak. A vendéglátó egységeknél a tájékozódást cégérek segítik, a gasztronómiai élményt pedig egységes étkészletek és elviteles dobozok teszik teljessé – írják.

A szervezők kiemelik, hogy

a Vörösmarty téren az idén is a Vörösmarty-szobrot óvó átlátszó „hógömb” lesz a központi térelem, amelyen belül új, fényshow-élményt nyújtó szobormegvilágítást alakítottak ki.

Megújul a tér világítása is: a díszeken túl egyedi fénymegvilágítást kap az élő karácsonyfa, és a téren álló fák mindegyikét külön fényinstalláció díszíti.

A vásár multimédiás LED-falán a látogatók mozgásérzékelős, AI-generált animációkat vezérelhetnek – írják, hozzátéve: a felületen Vörösmarty-idézetek is megjelennek több nyelven.

A szobor körüli márványkaréjon párnázott ülőhelyeket alakítanak ki. A téren szintén új selfie-pontok, cégérek és a vásár arculatához illő étkészletek várják a látogatókat, az ingyenes kisvasút pedig egy új, Vörösmarty tér nevű megállót kap.

Mindkét helyszínen, minden nagykonyhánál elérhető lesz egy-egy étel 1600 forintos fix áron. Maximalizált áron lesz kapható a vásárokban a sima lángos, a sajtos tejfölös lángos, a töltött káposzta, a kolbász kenyérrel és mustárral, valamint a sima forralt bor.

Tematikus gasztrohétvégéket is tartanak, melyekre a kiállítók többek között 2000 és 2500 forint között megvásárolható fogásokkal készülnek. Ezek között libaételek, disznócsülök, halak, édességek, pörkölt és gulyás, töltött káposzták és alkoholos ételek kaptak helyet. Az Advent Bazilikánál január 1-jén lencsenap zárja a sort.

A vásárok hangulatához kézműves kiállítók, népművészek, iparművészek és modern dizájner termékeket kínáló alkotók is hozzájárulnak egyedi, kézzel készített munkáikkal.

A Szent István téren idén is helyet kap a betlehemi jászol és a monumentális adventi koszorú, ahol vasárnaponként ünnepélyes gyertyagyújtásokat tartanak. Mindkét vásár jótékonysági akciókkal is készül.

MTI/Felvidék.ma