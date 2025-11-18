November 23-án különleges zenés-esttel várják közönségét a komáromi Kultúrpalotába. „Nem bánunk semmit sem!” – ezzel a sokat sejtető címmel érkezik az a nagyszabású produkció, amely a zeneirodalom és a színház legendás alakjainak világába invitálja a nézőket a Duna Menti Múzeum felújított épületébe.

A műsor igazi időutazás: felidézi olyan világhírű művészek dalait és történeteit, mint

Edith Piaf, Barbra Streisand, Judy Garland, Liza Minnelli, Marilyn Monroe, Eva Peron, valamint a magyar színjátszás ikonikus alakjait, Szeleczky Zitát, Honthy Hannát és Rutkay Évát.

A különböző műfajok és korszakok találkozásából sokszínű, gazdagon rétegzett előadás születik, amely egyaránt merít az operett, a sanzon, a musical és a klasszikus zenei hagyományokból.

A produkció különlegessége, hogy nem csupán a dalokat és jeleneteket tárja a közönség elé, hanem humoros–pikáns hangvétellel dolgozza fel a sztárvilág féltve őrzött titkait is: vágyakat, szenvedélyeket, botrányokat és tragédiákat.

A műsort Klemen Terézia szerkesztette és írta, a színpadon pedig a műfaj népszerű előadói lépnek fel: Siménfalvy Ágota (a díva), Bódi Barbara (a szubrett), Kékkovács Mara (a primadonna) és Jenei Gábor (a buffo).

Az előadás 2025. november 23-án, 18:00 órakor kezdődik Komáromban, a Duna Menti Múzeumban. Jegyek kaphatók a múzeum pénztárában, a Madách Könyvesboltban valamint IDE kattintva online.

A szervezők egy felejthetetlen, érzelmekben és humorban gazdag estét ígérnek – ahol valóban nem bánunk majd semmit sem.

SZE/Felvidék.ma