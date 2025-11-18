Komárom a koraszülöttekre irányította a figyelmet

November 17-én a koraszülöttekre, családjaikra és az őket segítő egészségügyi dolgozókra irányítják világszerte a figyelmet. A Koraszülöttek Világnapján lila fény jelképezi a támogatást és az összetartozást – Komárom pedig immár második éve a Duna fölött átívelő, a két Komáromot összekötő Monostori hidat öltözteti ebbe a színbe, ezzel is megmutatva: a kis harcosok történetei közösségi ügyek.

Idén Keszegh Béla polgármester egy megrendítő, mégis reményteli történettel, egy észak-komáromi család történetén keresztül tette személyessé ezt a napot. A városházán tartott sajtótájékoztatón kiemelte,

Szlovákiában az újszülöttek 7–9 százaléka jön világra idő előtt – ez évente mintegy 8–10 ezer babát jelent, köztük komáromi családok gyermekeit is.

A polgármester meghívására jelen volt egy fiatal komáromi házaspár, Czibor Éva és György, akik őszintén és elérzékenyülve osztották meg történetüket. Első gyermekük hosszú évek várakozása után fogant meg, ám a kisfiú végül a terhesség hatodik hónapjában, mindössze 37 centiméterrel és 1000 grammal jött világra az érsekújvári koraszülött osztályon, tavaly október 23-án.

A szülők elbeszélése alapján a kórházi ellátás során példás gondviselésben részesült kisfiuk, akit hónapokon át nem ölelhettek magukhoz, nem zárhatták a karjukba. Az édesanyát csak decemberben engedték vissza a kórházba, amikor az újszülött már elég erős volt. A tavalyi karácsonyt még a kórházban töltötték, december végével térhettek csak haza.

A Czibor házaspár kendőzetlenül, de elérzékenyülve mesélte el az átélteket: a mindennapos rettegést, aggódást a gyermekük életéért.

Nagyon hálásak az egészségügyben, illetve az érsekújvári kórház koraszülött osztályának minden dolgozójának. A család a karácsonyt is a kórház falai között töltötte, ahol a személyzet – mint fogalmaztak – példás gondoskodással, emberi melegséggel és szakmai tudással vigyázott a kisfiú életére.

A házaspár nem titkolta: napjaikat a félelem és a remény kettőssége kísérte

, de kitartásuk mellett a hit és az ima adott erőt a mindennapokhoz. Hálájukat fejezték ki az érsekújvári kórház koraszülött osztályának minden dolgozója felé, akik nélkül – mondták – ma nem mosolyoghatna otthon egészséges gyermekük.

A sajtótájékoztatón részt vett Filkó Gabriella, az AGEL Komáromi Kórház igazgatóhelyettese is. Elmondta: helyben nincs koraszülött osztály, ezért az érsekújvári oktató kórházzal szoros együttműködésben dolgoznak. A legbiztonságosabb megoldás az, ha a veszélyeztetett kismamák még a szülés előtt kerülnek át az ellátóhelyre. Ha azonban egy baba Komáromban érkezik idő előtt, őt azonnal speciális mentőegység szállítja tovább.

A szülészeti- és nőgyógyászati osztály felújításakor, amiről ITT tudósítottunk, a kórház vásárolt egy speciális inkubátort, amely alkalmas koraszülöttek ellátására –, ám szerencsére eddig még nem kellett használniuk. Idén eddig 16 koraszülött és 36, a 37. hét után éppen csak világra jött kisbaba született az intézményben. Mindannyian jól vannak, tette hozzá.

Az, hogy november 17-én lila fényben világított a Monostroi híd, nem csupán jelképes gesztus: a város üzenete arról, hogy a koraszülött babák és családjaik nincsenek egyedül. A Duna parti város más fontos ügyekre is így hívja fel a figyelmet: az autizmus világnapján kék színnel,

november 20-án pedig – a Gyermekjogok Világnapján – ismét különleges megvilágítást kap a híd.

Ahogy a polgármester emlékeztetett: a Gyermekjogi Egyezményt 1989. november 20-án fogadta el az ENSZ Közgyűlése, lefektetve minden gyermek alapvető jogait, védelmét és méltóságát. A híd fénye ezért nemcsak dísz, hanem felhívás: figyeljünk oda a legkisebbekre, akik sokszor némán, de hatalmas erővel küzdenek az életért.

Szalai Erika/Felvidék.ma