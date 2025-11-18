Home Kitekintő Olaszország megerősítette támogatását Ukrajnának
Olaszország megerősítette támogatását Ukrajnának

Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

A Sergio Mattarella államfő vezette legfelsőbb biztonsági tanács megerősítette Olaszország teljes mértékű támogatását Ukrajna mellett, és engedélyezte a tizenkettedik fegyverszállítmány elindítását a háborús országba – összegezte a hétfő esti ülést az államfői palota közleményben kedden.

A háromórás, nem sajtónyilvános megbeszélés a legsürgősebb nemzeti és nemzetközi biztonsági kérdéseket érintette, kiemelt tekintettel az ukrajnai konfliktusra.

Az államfő mellett jelen volt Giorgia Meloni miniszterelnök, Antonio Tajani külügyminiszter, Matteo Piantedosi belügyminiszter, Guido Crosetto védelmi miniszter, Giancarlo Giorgetti pénzügyminiszter, Luciano Portolano tábornok, védelmi vezérkari főnök, valamint az államfői és miniszterelnöki hivatal biztonsági és titkosszolgálati vezetői.

A Quirinale elnöki palota közleménye szerint

a legfelsőbb biztonsági tanács megerősítette „a teljes olasz támogatást” Ukrajna mellett „szabadságának védelmében”.

Ezzel egy időben engedélyezte egy újabb fegyverszállítmány küldését, amely a háború 2022-es kirobbanása óta a tizenkettedik lesz.

Az ülésen érintették a NATO-országok és az Európai Unió tagállamainak légterét megsértő katonai drónok jelenlétét, a Földközi-tenger irányából várható fenyegetéseket, valamint a hibrid háborúval kapcsolatos veszélyeket, kiemelt figyelemmel a digitális technológia és a mesterséges intelligencia „rossz szándékú” alkalmazására.

A közleményben hangsúlyozzák, hogy a kibertámadások céljai között

a jelentős infrastrukturális csomópontok, egészségügyi, pénzügyi logisztikai rendszerek szerepelhetnek, amelyek „működési megszakításokat, késéseket, feszültséget, általános bizalomvesztést okozhatnak”.

A tizenkettedik olasz fegyverszállítmány tartalmát Guido Crosetto védelmi miniszter december 2-án mutatja be a nemzetbiztonságért felelős parlamenti bizottságnak (Copasir), amely nem szavaz róla. A szállítmány részleteit – az összes előzőhöz hasonlóan – titkosítottak.

Az olasz parlamentben 2026 elején kerül napirendre a szállítmányok folytatása, amelyről a pártoknak szavazniuk kell. Az Öt Csillag Mozgalom (M5S) már jelezte, hogy nem támogatja Ukrajna fegyverzésének folytatását.

A Liga vezetője, Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes korábban több alkalommal fenntartását fejezte ki.

Az ukrajnai korrupciós botrányra hivatkozva Salvini november 15-én azt hangoztatta, hogy

nem szeretné, ha „az olasz dolgozók és nyugdíjasok pénze tovább táplálná a korrupciót”.

Naivnak nevezte a reményt, hogy az újabb fegyverszállítmányok lehetővé teszik Ukrajna számára, hogy visszaszerezze elvesztett területeit.

MTI/Felvidék.ma

