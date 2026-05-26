Halász Attila bejelentette indulását Rimaszombat polgármesteri tisztségéért

A május 26-i rimaszombati képviselő-testületi ülés végén, az egyebek napirendi pontban szólalt fel Halász Attila önkormányzati képviselő, aki a szónoki emelvényről hivatalosan is bejelentette indulását a város polgármesteri tisztségéért.

Felszólalásában először megköszönte a város jelenlegi vezetésének munkáját, és felidézte a városháza történelmi jelentőségét.

„Örömmel térek vissza újra ebbe a történelmi épületbe és ebbe a több mint 120 éves terembe, ahol számos helyes döntés született” – mondta. Halász szerint Rimaszombat az elmúlt években fejlődött, és ezt a pozitív változást a régión kívül is érzékelik. „Rimaszombat városa – nekünk, képviselőknek is köszönhetően – előrehalad, és a fejlődés nemcsak itt, hanem a régióban is látható. Bármerre járok, mindenütt fejlődő városként tekintenek rá” – fogalmazott.

Ezt követően megköszönte a jelenlegi polgármester, Jozef Simko 16 éves munkáját.

„Szeretném megköszönni polgármester úrnak azt a 16 évet, amelyet Rimaszombat lakóinak szolgálatába állított, és innen is köszönetet mondok ezért a munkáért” – hangsúlyozta.

Hozzátette ugyanakkor, hogy a városnak szerinte új energiára és új jövőképre van szüksége.

„A jövő új víziót, energiát és új embereket kíván. Rimaszombatban sok tehetséges ember él, és ma is bebizonyítottuk, hogy nincs szükség megosztottságra sem nemzetiségi, sem generációs, sem szociális alapon” – jelentette ki.

Beszédében kiemelte a város kétnyelvű jellegét is. „Személy szerint úgy gondolom, hogy Rimaszombat kétnyelvű város, és ennek tudatában kell cselekednünk” – mondta Halász.

A képviselő méltatta azt is, hogy a városvezetés elmúlt 16 éve alatt nem alakultak ki jelentősebb konfliktusok. „Dicséretes, hogy amióta a polgármester vezeti a várost, nem történtek komolyabb konfliktusok” – tette hozzá.

Ezután hivatalosan is bejelentette polgármesterjelöltségét.

„Rimaszombat lokálpatriótája vagyok. Itt élek a családommal, négy gyermeket nevelek, itt születtem, egy közel húsz alkalmazottat foglalkoztató vállalkozást vezetek, és úgy döntöttem, hogy indulok Rimaszombat polgármesteri tisztségéért” – jelentette ki.

Hangsúlyozta, hogy vállalkozói és vezetői tapasztalatait a város szolgálatába kívánja állítani.

„Azokat a képességeket, amelyeket a vállalkozásban és vezetői munkám során szereztem, Rimaszombat javára szeretném fordítani. A polgárokat akarom szolgálni, és mindent megteszek azért, hogy a város a jövőben is fejlődjön, és hogy az emberek itt akarjanak együtt élni” – zárta beszédét.

Felszólalását ezt követően magyar nyelven is megismételte.

A jelöltséghez gratulált képviselőtársa és várható ellenfele, Roman Vaľo is, aki a PS színeiben indul. Mint fogalmazott: „Nem hagyhatjuk, hogy polgármesterünk büntetőügyei tovább terheljék a város hírnevét, mert ez rossz fényt vet ránk, rimaszombatiakra. Új szelet, új szemléletet kell hoznunk a közügyek irányításába, új kommunikációs formákat kell meghonosítanunk. Nem a politikusoknak kell győzniük, hanem a rimaszombatiaknak – mi értük vagyunk itt.”

