Van élet alkohol nélkül is – józan közösségi napot tartottak Kecsőn

A függőség nélküli, tartalmas élet lehetőségére hívta fel a figyelmet a Pelsőci Tészta (Plešivecká Pasta) nevű közösségi rendezvény, amelyet az A-klub Gömör Tornalja polgári társulás szervezett a kecsői falumúzeum udvarán. A nap jó hangulatban, zenével, közösségi együttléttel és frissen sült tésztás finomságokkal telt.

A csodálatos természeti környezetben fekvő, túlnyomórészt magyarok lakta zsákfalu, a Rozsnyói járásban levő Kecső adott otthont május 25-én a rendezvénynek. A rendezvényen a szervező klub tagjai mellett a privigyei, nyitrabányai és eperjesi absztinens klubok képviselői is részt vettek. A találkozó nemcsak helyi közösségi esemény volt, hanem a józan életet választó és támogató közösségek találkozási alkalma is.

A klub tagjai hatféle, tésztából készült sült finomsággal várták a résztvevőket. A kínálatban lángos, palacsinta, tarkedli, fánk, tócsni és lapcsánka is szerepelt, így a rendezvény egyszerre volt gasztronómiai, közösségi és figyelemfelhívó esemény.

A jó idő, a zene, a vidámság és a baráti hangulat egész nap meghatározta a programot. A környékbeli lakosok közül is sokan ellátogattak a rendezvényre, és a szervezők szerint elégedetten, hálásan távoztak.

A nap legfontosabb üzenete az volt, hogy van élet és kultúra alkohol nélkül is. A klubtagok példája azt mutatta: a függőség nélküli élet nem lemondást, hanem tudatos életformát, tartós elhatározást, közösséget és új lehetőségeket jelenthet.

A szervezők hangsúlyozták, hogy számukra a legfontosabb érték a józan élet. A rendezvény éppen ezért nemcsak ételkóstoló és közösségi találkozó volt, hanem annak bizonyítéka is, hogy az alkoholmentes, józan élet szép, tartalmas és közösségformáló lehet.

A program megvalósításáért köszönet illeti a kecsői községi hivatalt és a pelsőci városi hivatalt is, amelyek segítségükkel hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.

A nap üzenete egyszerű, mégis erős – vélik a szervezők, akik szerint van élet függőség nélkül is és a józan élet érték.

