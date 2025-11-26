Az EP elfogadta a jövő évi uniós költségvetést

Az Európai Parlament elfogadta a 2026-os uniós költségvetést, amely a versenyképesség, a kutatás, az infrastruktúrafejlesztés és az európai biztonság erősítésére helyezi a hangsúlyt – közölte szerdán a testület sajtószolgálata.

A tagállamokkal november 15-én megkötött megállapodás eredményeként az EP 372,7 millió euróval növelte az Európai Bizottság javaslatában szereplő keretösszeget. A többlet a kutatás, a határvédelem, a humanitárius segítségnyújtás, a klímavédelem, valamint a külpolitikai programok támogatását szolgálja – olvasható a sajtóközleményben.

A képviselők 20 millió euróval emelték a Horizont Európa kutatási és innovációs program keretét, 23,5 millió euróval a közlekedési és energetikai hálózatok támogatását, és 10 millió euróval a polgári védelmi mechanizmust. A katonai mobilitás és a határigazgatás szintén további 10-10 millió eurót kap.

A LIFE környezetvédelmi program 10 millió, az EU az egészségért program és az Erasmus+ egyaránt 3 millió euró többletforráshoz jut. A parlament 35 millió euró többletforrást kért az EU déli és 25 millió eurós emelést keleti szomszédsága támogatására.

Az európai mezőgazdasági termékek népszerűsítésére szolgáló források 105 millió euróval bővülnek, különösen a fiatal gazdák lehetőségeinek javítása érdekében.

A 2026-os uniós költségvetés összege 192,8 milliárd euró kötelezettségvállalásokban és 190,1 milliárd euró kifizetésekben. A keretköltségvetési plafon alatt 715,7 millió eurós tartalék marad előre nem látható kiadásokra.

A költségvetést az EP 419 igen, 185 nem szavazattal és 53 tartózkodással fogadta el.

Az Európai Unió Tanácsa hétfőn hagyta jóvá a megállapodást.

MTI/Felvidék.ma