A magyar és a szerb nép nem egymás mellett, hanem egymással él, és a szerb–magyar együttműködés nélkül nincs stabilitás a balkáni térségben – hangsúlyozta Orbán Viktor magyar miniszterelnök csütörtökön Szabadkán, miután átvette a Pásztor István-díjat.

„Szerbek és magyarok a történelmünk során nem voltunk olyan jóban, olyan jó kapcsolatban, mint ma vagyunk. Ez olyan tény, amit mára senki sem vitathat el. Sok munka van ebben” – tette hozzá. „A Balkán békéje, stabilitása és gazdasági jövője akkor lesz biztos, ha Szerbia és Magyarország között bizalmi viszony és stratégiai partnerség van, illetve marad” – húzta alá.

„Ami a hétköznapi életben barátság, ami a népeink között jó kapcsolat, azt a nemzetközi politikában szövetségnek hívják. Ez röviden azt jelenti, hogy tudod, számíthatsz a másikra. Ha gondod van, fordulhatsz hozzá, ha őt állítja kihívások elé az élet, akkor segítesz kérdezés nélkül. Most éppen ilyen időket élünk. Együttműködésünk jelentősége túlmutat a két nép kapcsolatán, és az egész balkáni világot, az egész térséget hivatott stabilizálni. (…) Ne szerénykedjünk, szerb–magyar együttműködés nélkül nincs stabilitás az egész balkáni térségben”

– szögezte le.

„Olyan változásokat élünk át ma a világban, amely felértékeli a szerb–magyar kapcsolatokat. A régi világ, amelyben eddig éltünk, a szemünk láttára hullik szét”

– magyarázta. Hozzátette, hogy Nyugat-Európa „épp a mostani napokban veszíti el maradék befolyását”.

„Az amerikaiak és az oroszok tárgyalnak a jövőről, a brüsszeliek pedig az előszobában várakoznak és a kulcslyukon át kukucskálnak. Európa még mindig háborús terveket sző, miközben már mindenki a békéről tárgyal” – részletezte a miniszterelnök. Rámutatott, hogy ezen nevetni is lehetne, de a dolog inkább aggasztó és veszélyes, „mert Brüsszel vezetői annyira saját háborús propagandájuk hatása alá kerültek, hogy ez már az egész kontinens biztonságát kockára teszi”.

Véleménye szerint ezért felértékelődnek az olyan szövetségek, mint amilyen a magyarokat és a szerbeket összeköti. A magyarokban és a szerbekben van életerő.

„Nem akarjuk feladni önmagunkat, nem akarunk eltűnni a térképről, nem akarunk eljelentéktelenedni. Külön-külön azonban nem vagyunk elég erősek. Külön-külön csak fák vagyunk, együtt viszont erdő, és az erdő az, amely kibírja a vihart is. Ez a közép-európai együttműködés filozófiája. Ha együttműködünk, összefogunk, segítjük egymást és kiállunk egymás mellett a külföldről szervezett politikai destabilizációs kísérletekkel szemben, akkor egy szebb világban találjuk majd magunkat”

– hangsúlyozta.

Hozzátette: „a történelem ritkán kínál ennyire jó esélyt két népnek, mi most kaptunk egyet”.

Kiemelte, a szerbek és a magyarok joggal hisznek abban, hogy Pásztor István munkája örök érvényű lesz.

„Jó okunk van arra, hogy így gondoljuk, ugyanis vannak emberek, akik és akiknek a munkássága történelmi korszakokat ível át és köt össze, akik nem pusztán élnek a történelemben, hanem alakítják is azt”

– tette hozzá. Mint mondta, senki nem tett annyit a magyar–szerb kapcsolatokért, mint a VMSZ néhai elnöke.

Aleksandar Vučić szerb elnökről azt mondta, hogy olyan vezető, akiből kevés van, „pedig több kellene az európai politikai életben”.

MTI/Felvidék.ma