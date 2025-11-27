Home Kitekintő „A magyar és a szerb nép nem egymás mellett, hanem egymással él”
A magyar és a szerb nép nem egymás mellett, hanem egymással él, és a szerb–magyar együttműködés nélkül nincs stabilitás a balkáni térségben – hangsúlyozta Orbán Viktor magyar miniszterelnök csütörtökön Szabadkán, miután átvette a Pásztor István-díjat.

„Szerbek és magyarok a történelmünk során nem voltunk olyan jóban, olyan jó kapcsolatban, mint ma vagyunk. Ez olyan tény, amit mára senki sem vitathat el. Sok munka van ebben” – tette hozzá. „A Balkán békéje, stabilitása és gazdasági jövője akkor lesz biztos, ha Szerbia és Magyarország között bizalmi viszony és stratégiai partnerség van, illetve marad” – húzta alá.

„Ami a hétköznapi életben barátság, ami a népeink között jó kapcsolat, azt a nemzetközi politikában szövetségnek hívják. Ez röviden azt jelenti, hogy tudod, számíthatsz a másikra. Ha gondod van, fordulhatsz hozzá, ha őt állítja kihívások elé az élet, akkor segítesz kérdezés nélkül. Most éppen ilyen időket élünk. Együttműködésünk jelentősége túlmutat a két nép kapcsolatán, és az egész balkáni világot, az egész térséget hivatott stabilizálni. (…) Ne szerénykedjünk, szerb–magyar együttműködés nélkül nincs stabilitás az egész balkáni térségben”
– szögezte le.

„Olyan változásokat élünk át ma a világban, amely felértékeli a szerb–magyar kapcsolatokat. A régi világ, amelyben eddig éltünk, a szemünk láttára hullik szét”

– magyarázta. Hozzátette, hogy Nyugat-Európa „épp a mostani napokban veszíti el maradék befolyását”.

„Az amerikaiak és az oroszok tárgyalnak a jövőről, a brüsszeliek pedig az előszobában várakoznak és a kulcslyukon át kukucskálnak. Európa még mindig háborús terveket sző, miközben már mindenki a békéről tárgyal” – részletezte a miniszterelnök. Rámutatott, hogy ezen nevetni is lehetne, de a dolog inkább aggasztó és veszélyes, „mert Brüsszel vezetői annyira saját háborús propagandájuk hatása alá kerültek, hogy ez már az egész kontinens biztonságát kockára teszi”.

A magyar Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen a Pásztor István-díj Szabadkán 2025. november 27-én. A díjat idén Orbán Viktor miniszterelnöknek és Aleksandar Vučić szerb elnöknek ítélték oda (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Véleménye szerint ezért felértékelődnek az olyan szövetségek, mint amilyen a magyarokat és a szerbeket összeköti. A magyarokban és a szerbekben van életerő.

„Nem akarjuk feladni önmagunkat, nem akarunk eltűnni a térképről, nem akarunk eljelentéktelenedni. Külön-külön azonban nem vagyunk elég erősek. Külön-külön csak fák vagyunk, együtt viszont erdő, és az erdő az, amely kibírja a vihart is. Ez a közép-európai együttműködés filozófiája. Ha együttműködünk, összefogunk, segítjük egymást és kiállunk egymás mellett a külföldről szervezett politikai destabilizációs kísérletekkel szemben, akkor egy szebb világban találjuk majd magunkat”

– hangsúlyozta.

Hozzátette: „a történelem ritkán kínál ennyire jó esélyt két népnek, mi most kaptunk egyet”.

Kiemelte, a szerbek és a magyarok joggal hisznek abban, hogy Pásztor István munkája örök érvényű lesz.

„Jó okunk van arra, hogy így gondoljuk, ugyanis vannak emberek, akik és akiknek a munkássága történelmi korszakokat ível át és köt össze, akik nem pusztán élnek a történelemben, hanem alakítják is azt”

– tette hozzá. Mint mondta, senki nem tett annyit a magyar–szerb kapcsolatokért, mint a VMSZ néhai elnöke.

Aleksandar Vučić szerb elnökről azt mondta, hogy olyan vezető, akiből kevés van, „pedig több kellene az európai politikai életben”.

MTI/Felvidék.ma

