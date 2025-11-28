Brüsszel háborúpárti politikájának árát a magyar emberek fizetik meg, és ezt most már a bizottság saját dokumentuma is egyértelműen alátámasztja.

A bizottság pontosan látja, hogy a háború a legnagyobb terhet az európai emberekre és főként a szomszédos országokra rója, mégis változatlanul a háború folytatását erőlteti.

Ez világosan mutatja, hogy Brüsszel nem a tagállamok oldalán áll, hanem Ukrajna érdekeit képviseli – mutatott rá Bóka János.

„Mi a magyar emberek oldalán állunk, és mindent megteszünk azért, hogy megvédjük őket a háború negatív következményeitől. Magyarország továbbra is a békét és a magyar emberek biztonságát védi, akkor is, ha Brüsszel mindent megtesz azért, hogy a háború folytatódjon”

– írta a miniszter.