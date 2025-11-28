Home Kitekintő „Brüsszel nem a tagállamok oldalán áll, hanem Ukrajna érdekeit képviseli”
Bóka János európai uniós ügyekért felelős magyar miniszter (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Brüsszel elismerte, hogy a háború súlyos következményei elsősorban Magyarországot és a térség országait sújtják – írta Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter Facebook-oldalán pénteken.

Az Európai Bizottság frissen megjelent őszi gazdasági előrejelzése szerint az orosz–ukrán háború földrajzi közelsége súlyos gazdasági következményekkel jár azon tagállamok számára, amelyek a konfliktus közvetlen szomszédságában helyezkednek el. A dokumentum szerint ezek az országok alacsonyabb növekedéssel, nagyobb veszteségekkel és a szankciók súlyosabb hatásaival néznek szembe – ismertette a miniszter.

Brüsszel háborúpárti politikájának árát a magyar emberek fizetik meg, és ezt most már a bizottság saját dokumentuma is egyértelműen alátámasztja.

A bizottság pontosan látja, hogy a háború a legnagyobb terhet az európai emberekre és főként a szomszédos országokra rója, mégis változatlanul a háború folytatását erőlteti.

Ez világosan mutatja, hogy Brüsszel nem a tagállamok oldalán áll, hanem Ukrajna érdekeit képviseli – mutatott rá Bóka János.

„Mi a magyar emberek oldalán állunk, és mindent megteszünk azért, hogy megvédjük őket a háború negatív következményeitől. Magyarország továbbra is a békét és a magyar emberek biztonságát védi, akkor is, ha Brüsszel mindent megtesz azért, hogy a háború folytatódjon”

– írta a miniszter.

MTI/Felvidék.ma

