Fotó: STVR

Decembertől Peter Janků vezeti a Szlovák Rádiót – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Zuzana Vicelová, a Szlovák Televízió és Rádió (STVR) kommunikációs osztályának vezetője.

Martina Flašíková, az STVR vezérigazgatója szerint Janků kinevezése világos jelzés arra vonatkozóan, hogy a közszolgálati rádió a kulturált párbeszéd, a pluralizmus és a professzionális zsurnalisztika megjelenítője.

„Megegyezik a véleményünk a médiáról, a bulvarizálódással és a politikai nyomással való szembehelyezkedésről, az igazsághű, ellenőrzött tényekhez ragaszkodó alkotómunkáról. Peter Janků morális elkötelezettséget hoz a rádió vezetésébe, televíziós és rádiós tapasztalatai és megfelelő vezetői képességei is vannak. Bízom benne, hogy vezetésével a Szlovák Rádió bebizonyítja, a közszolgálatiság lehet professzionális, pártatlan és kulturált” – jelentette ki Flašíková.

„Hiszem, hogy vezetésem alatt a Szlovák Rádió a jogtudatosság és a jogbiztonság, az alkotmányos értékek, a jogállamiság és a demokratikus alapelvek világítótornya lesz” – mondta Peter Janků.

Az STVR közlése szerint Janků elismert szakértő a kultúra és a média, a művészetek és a rádiódramaturgia terén. Emellett a szlovák folk- és a gospelzene jelentős alakja.

