Történelem és ünnepi ragyogás Budapesten

A Selye János Gimnázium II. D osztálya tartalmas és emlékezetes budapesti tanulmányi kiránduláson vett részt november 26-án. Bár a reggel kissé borongós, esős idővel indult, a nap folyamán fokozatosan kitisztult az ég, és kedvező időjárás kísérte végig utunkat, mintha a város is velünk együtt készült volna a különleges élményekre.

Kirándulásunk első állomása a Terror Háza Múzeum volt, ahol diákjaink meghatott csenddel és mély figyelemmel hallgatták végig a számukra szervezett tárlatvezetést.

A történelem sötét fejezeteibe való betekintés nemcsak elgondolkodtatta, hanem felelősségteljes párbeszédekre is inspirálta őket, miközben példás fegyelemmel és érdeklődéssel járták végig a termeket.

A történelmi utazást követően a város ünnepi fényei felé vettük az irányt: ellátogattunk Európa egyik leghangulatosabb karácsonyi vásárába, ahol a forralt bor és mézeskalácsok illata, a fényfüzérek ragyogása és a meghitt dallamok szinte észrevétlenül hangolták karácsonyra az egész osztályt. A diákok vidáman, jókedvűen barangoltak a vásári forgatagban, és itt mutatkozott meg igazán a program valódi közösségépítő ereje.

A nap megkoronázása kétségkívül az esti színházi program volt. A Madách Színházban Az Operaház fantomja című világhírű előadást tekintettük meg, amely pazar látványvilágával és lehengerlő zenei teljesítményével mindenkit magával ragadott.

A diákok arcán őszinte csodálat és lelkesedés tükröződött, az élmény pedig még a hazafelé vezető úton is beszédtémát szolgáltatott.

Az osztály a késő éjszakai órákban érkezett haza – fáradtan, mégis élményekkel telve, lelkileg feltöltődve. A II. D osztály pedig bebizonyította, milyen összetartó, érett és érdeklődő kis közösség. A kirándulás egyszerre volt megható történelmi visszatekintés, ünnepi ráhangolódás és művészeti élmény. Egy nap, amelyet mindannyian sokáig őrzünk majd emlékeinkben.

Cibulka Csilla, a II.D osztályfőnöke