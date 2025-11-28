Szövöde – második fejezet

November 27-én néhány fiatal újfent szükségét érezte annak, hogy szűkebb és tágabb pátriájának jövőjéről folytasson eszmecserét. Az első dunaszerdahelyi Szövöde találkozó után ez alkalommal Komárom került célkeresztbe.

A helyi Barbell and Beer pub ismét zsivajtól volt hangos. Az esti órákban egy ifjakból álló maroknyi csoport tette tiszteletét a helyiségben, hogy aztán egy több mint kétórás eszmecsere bontakozhasson ki általuk. „Szövögettek” a II. Szövöde Találkozón.

A kezdeményezésnek éppen az a célja, hogy párbeszéd alakuljon ki a fiatalok között, ideológiai hovatartozástól függetlenül egy olyan tér jöjjön létre, ahol a felvidéki magyar fiatalok nem egymás ellen, hanem egymással gondolkodnak.

A beszélgetés fókuszában a felvidéki magyarság állt. Nem volt kötött a beszélgetés, mindenki szabadon elmondhatta különféle témákban a véleményét, illetve bárki szabadon vethetett fel témajavaslatokat, továbbá közbe is vághatott. Mint kiderült, a megjelentek között volt, aki a Csallóközből, a Mátyusföldről, a Garam mentéről, Gömörből, vagy Bodrogközből keveredett az asztaltársasághoz.

Főleg a régiós különbségek problémája, a nemzeti kérdésekhez való viszonyulás, a fiatal nemzedék perspektívájának kérdésköre tematikákat érintették. Az est során becsúszott egy-két csipkelődő megjegyzés is, de ahogyan az egyik résztvevő találóan megfogalmazta: „Ugyan, mikor csipkelődjünk egymással, ha nem addig, amíg fiatalok vagyunk? Ez visz minket előre!”

Az este jó hangulatban telt, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy a megjelentek kifejezték óhajukat, hogy folytatódjon ez a kezdeményezés, valamint megígérték, hogy elviszik a Szövöde hírét barátaikhoz.

„Örülök neki, hogy ismét együtt tudtunk lenni, s kulturált módon tudtunk vitázni egymással. Úgy látszik, tényleg nem igaz az a közhely, hogy a fiatalság egyáltalán nem érdeklődik a közügyek iránt. Csak meg kell találni a módját a megszólításuknak” – jegyezte meg Heringes Walter, a Szövöde egyik kezdeményezője.

Tóth Tünde, a másik ötletgazda hozzátette: „Üdítő, hogy ismét feszültségek nélkül, mégis tartalmas eszmecseréken keresztül találkozhattak a különböző felvidéki nézőpontok. A Szövöde most formálódik, egyelőre beszélgetéseken keresztül térképezzük fel a véleményeket, igényeket, hogy aztán később cselekvésbe forduljon és tényleg új minta szövődhessen a felvidéki magyar történetbe. A komáromi találkozás újabb bizonyítéka annak, hogy a felvidéki magyarság jövője a nyitott párbeszédben és – ahogy az egyik legjobb gondolatban is elhangzott – a sok-sok megszülető felvidéki magyar gyermekben rejlik.”

Emellett azt is kifejtették, hogy nemsokára újra jelentkeznek, egy újabb Szövöde rendezvénnyel, ahová minden érdeklődőt sok szeretettel várnak!

Varga Dávid