Tematikus műsorok a rádiózás százéves jubileumán a közmédia csatornáin

A magyar nyelvű rádiózás századik évfordulóján a közmédia rádiócsatornái tematikus műsorokkal idézik fel a hazai rádiózás történetének ikonikus pillanatait. A nap során különleges archív felvételekkel, történelmi visszatekintésekkel és ritkán hallható hangdokumentumokkal várják a hallgatókat – a telefonhírmondó korszakától a legendás riporterekig –, több nézőpontból is bemutatva a rádiózás első évszázadának gazdag örökségét.

A Dankó Rádió örökzöld zenei műsora, az Aranylemezek december 1-jén, hétfőn különkiadással jelentkezik a magyar nyelvű rádiózás indulásának 100. évfordulóján. A 10 órakor kezdődő műsor vendége Simándi Irén történész professzor lesz, aki a közkedvelt örökzöld dallamok között érdekességeket idéz fel a rádió történelméből. A délig tartó tematikus adásban a telefonhírmondótól és a kísérleti adásoktól egészen a hatvanas-hetvenes évekig eljutva hallhatnak olyan különleges, archív felvételeket is, amelyek korábban még nem szerepeltek a Dankó Rádió műsoraiban.

A rádiózás 100. évfordulójára a Bartók Rádió különleges műsorral készül: bemutatja Vajda Gergely Fuharosok című operájának friss, nagyszabású stúdiófelvételét. Teljes operát ritkán rögzítenek stúdiókörülmények között. A nyáron, a Dohnányi Ernő Központban felvett művet maga a szerző vezényelte, így az operafelvétel egyszerre tisztelgés a magyar rádiózás múltja és a kortárs zeneszerzés előtt. A különkiadás ünnepi pillanatként kapcsolódik a centenáriumhoz, amelyet 22 órától az Ars nova adásában hallhatnak a Bartók Rádióban.

Egész napos tematikus adást hallhatnak december 1-jén a Kossuth Rádióban, amely során – a többi között – elhangzik Kozma Miklós a Magyar Telefonhírmondó és Rádió Rt. első elnökének 1925-ös történelmi beszéde, és az éteren keresztül a hallgatók ellátogathatnak az első években működő legendás Rákóczi úti lakásstúdióba is.

A Nemzeti Sportrádió különleges műsorfolyammal készül december 1-jén: hazánk egyetlen sportrádiója az elmúlt száz év legemlékezetesebb pillanatait idézi fel. A Sportreggelben 7 órától a rádió főszerkesztője, Ballai Attila idézi fel a Nemzeti Sportrádió 2024. júniusi indulását, majd 10 és 12 óra között a Közös lista című rangsorolóműsort hallhatják, benne a rádió csatornahangja, Novotny Zoltán és az archívum sportért felelős munkatársa által összeállított, a magyar rádiózás 10 legmeghatározóbb sportközvetítését. A Hazafutás sávjában 15 órától rádiós legendák tekintenek vissza a pályafutásukra, a Körkapcsolásban bemutatják az első rádiós sportriportereket: Pluhár Istvánt, Szepesi Györgyöt, Gulyás Gyulát, akik évtizedeken át tudósították hallgatók százezreit. Az első 100 év legszebb pillanatairól archív interjúk és közvetítések segítségével is megemlékezik a rádió. A régi idők nagyjai, a jelen meghatározó kollégái, a jövő tehetségei, háttéremberek és a hallgatók is megszólalnak a nap során a Nemzeti Sportrádióban, továbbá olimpiai aranyérmes sportolók is megosztják a rádiózáshoz kapcsolódó élményeiket.

A Csukás Meserádióban ezen a napon kiemelt szerepet kapnak a Nemzeti Archívumból származó felbecsülhetetlen értékű tartalmak, meseklasszikusok ikonikus művészek előadásában, akiket ma már csak archív anyagokból ismerhet meg a felnövekő generáció. A jubileum alkalmából ezekből válogatva december 1-jén olyan kincseket is hallhatnak a rádióban, mint Kányádi Sándor A táltos madár című meséje. Ezt a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas költő saját előadásában hallhatják. Emellett a műsorfolyamban találkozhatnak még – a többi között – Latinovits Zoltán előadásában a Csoóri Sándor-féle Csodakutyával, Ruttkai Éva tolmácsolásában Kormos István Vackor és a hó című történetével, Básti Lajos hangján megszólaló Fésűs Éva-mesével, a Hóemberkével, Domján Edit előadásában az Enyedy György által megálmodott A kis csillag útra kél című mesével, továbbá Szabó Gyula jellegzetes orgánumán elhangzik Móra Ferenc klasszikusa, A cinege cipője, valamint Sztankay István Zelk Zoltán történetét, a Kecskére bízta a káposztát című mesét mondja el.

MTVA/Felvidék.ma