Az INTERREG Magyarország–Szlovákia program keretében HUSK/2302/2.4/042 kódszámon, #lora akronim alatt, az SNC Art Kiállításrendező Kft., Regéc Község Önkormányzatával és Királyhelmec Város Önkormányzatával közösen határon átnyúló kezdeményezésben, „Lorántffy–Rákóczi-örökség Zemplénben” címmel tervez fejlesztést megvalósítani.

A projekt 1 641 875,44 EUR összegű Európai Uniós, vissza nem térítendő támogatást nyert el. A projekt összköltsége az önrésszel együtt 2 052 006,30 EUR. A tokaji Zeleméry–Lorántffy– Rákóczi-kúria az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) támogatásából, 471 900,24 EUR összegből újul meg.

Cél a Lorántffy és Rákóczi családok közös történelmi és kulturális örökségének megőrzése, közösséggel való megismertetése, valamint a modern turisztikai kínálat feltételrendszerének kiépítése a megújuló műemlék-épületekben, a hatékony és élményalapú interpretáció elérése érdekében.

A projektben részt vevő felek közös kihívása és egyben lehetősége örökölt kulturális értékeiknek a megújítása és azok turisztikai, valamint társadalmi-kulturális hasznosítása.

A tokaji Zeleméry–Lorántffy–Rákóczi-kúria Tokaj város egyik jelentős, kora újkori eredetű épített örökségeként a modern kulturális turizmus igényeihez igazodva újult meg. A kúriában a város és a térség közösségi igényeire reflektáló, minőségi szolgáltatások, kulturális tér, valamint az épület szellemiségéhez igazodó történeti szálláshely jön létre.

A belső terekben részben öt vendégszoba kap helyet – használható, antik berendezésükkel a zempléni térség „legkastélyosabb” kastélyszállásává teszik az épületet.

A szobákban és közösségi helyiségekben jelen lévő kultúrtörténeti elemek – kis táblák az egyes részletek építés- és kultúrtörténeti jelentőségéről információt nyújtva – jól kiegészítik a modern vendégfogadásra berendezkedett minőségi szálláshely történelmi arculatát, emellett lehetőség nyílik közösségi, illetve magán rendezvénytípusok (önkormányzati események, koncertek, könyvbemutatók, esküvők, filmforgatások) befogadására.

A történeti kert tájkarakterének megőrzése minőségében és vizualitásában is emeli a kúria atmoszféráját.

A beruházás az értékelvű hasznosítás és örökségmegőrzés mellett a turisztikai vonzerőfejlesztés céljainak is teljeskörűen megfelel.

További információ ITT érhető el.

A nyitás várható időpontja: 2026. november 30.