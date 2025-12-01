Home Itt és Most A lakosság 40%-a online vásárlást tervez
A lakosság 40%-a online vásárlást tervez

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Illusztráció (Pixabay.com)

A tavalyinál 17 százalékkal kevesebbet költ idén a lakosság karácsonyi ajándékokra, átlagban 216 eurót. Az elmúlt tíz évben ez a legnagyobb csökkenés – derült ki a Focus felméréséből, melyet a Partners társaság számára készített.

„Gyengül a lakosság anyagi biztonsága.

Nem arról van szó, hogy spórolni akarnak a karácsonyon, a bizonytalan helyzet kényszeríti őket erre, az emberek visszafogják a kiadásaikat, és praktikus ajándékokon gondolkodnak”

– mondta a Focus igazgatója, Martin Slosiarik.

A havi maximum 1000 euróból gazdálkodó családok átlagban 156 eurót terveznek költeni ajándékokra, a jobb helyzetben levők átlagban 266 eurót.

„A középréteghez tartozók is józanabbul viszonyulnak az ajándékvásárláshoz. Az ilyen takarékoskodás tipikus jellemzője a gazdasági recessziónak és bizonytalanságnak” – magyarázta Slosiarik.

A legtöbben kozmetikumokat tesznek a fa alá, továbbá ruhaneműt, a harmadik helyen a készpénz van, a megkérdezettek ötöde válaszolta ezt. Majdnem ugyanennyien játékot ajándékoznak.

Szintén az emberek ötöde még nem döntött, illetve nem vesz semmilyen ajándékot. A lakosság immár 40%-a online vásárlást tervez, 39% a boltokban fog keresgélni.

Ez mérföldkő, mivel az online vásárlások száma először haladja meg a hagyományos vásárlás mértékét. A felmérést 2020 óta rendre megismétlik karácsony előtt.

„A mostani infláció, az áremelkedések természetesen megemelik a karácsonyi kiadásokat is. A klasszikus karácsonyi készülődés – sütés, főzés, karácsonyfa, ünnepi díszítés – körülbelül 4%-kal drágább, a háztartások költségei átlagban elérik a 352 eurót” – mondta Ivana Mikitová, a Partners társaság szakértője.

A lakosság 45%-a korábban kezd spórolni a karácsonyi ajándékokra, 35%-a a havi fizetésből állja, 27% a megtakarításaiból, és csupán 3%-nyian akarnak kölcsönt felvenni erre. A háztartások 71%-a arra törekszik, hogy karácsony után is maradjon legalább alapvető anyagi tartaléka.

TASR/Felvidék.ma

