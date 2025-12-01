Legyünk körültekintőek az adventi gyertya meggyújtásánál

Minden karácsonykor vannak lakástüzek az égő gyertyák miatt – figyelmeztetett a Tűzoltó- és Mentőszolgálat a közösségi médiában az adventi időszak beköszöntével kapcsolatban.

A nyílt lánggal óvatosan és körültekintően kell bánni, főleg arra kell ügyelni, hogy ne borulhasson fel a gyertya vagy a gyertyatartó. Emellett tűzálló felületre kell helyezni a gyertyákat, erre a célra tálca vagy tányér is megfelel.

„Meg kell akadályozni, hogy a láng elérhesse a díszítéshez használt fenyőágakat és a különféle gyúlékony díszítéseket, vagy a függönyt”

– tette hozzá a tűzoltóság.

Elég egy pillanatnyi figyelmetlenség, hogy megtörténjen a baj, ezért az égő lángot nem szabad felügyelet nélkül hagyni, ha elhagyjuk a helyiséget, inkább oltsuk el a gyertyákat.

TASR/Felvidék.ma