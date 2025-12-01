Egy projekt, mely segít megoldani a víz és a talaj szennyeződésének problémáját

A nyitrai Szlovák Mezőgazdasági Egyetem (SPU) egy olyan projekten dolgozik, ami a víz és a talaj túlzott tápanyag-szennyeződésének problémájával foglalkozik.

A szennyeződés főként a trágyából, szennyvíztisztító iszapból és tejipari hulladékvízből származik. Az egyetem tájékoztatása szerint a tápanyagok túlzott mennyisége algák szaporodását és oxigénhiányos holtzónák kialakulását okozza a vízi ökoszisztémákban.

„Ez veszélyezteti a biodiverzitást és a mezőgazdaságot is. Az SPU csapata a a NENUPHAR elnevezésű projekt során egy új természetes technológiát fejleszt, amely egy speciális algakeverék segítségével nyeri ki a tápanyagokat a tejipari hulladékvízből. Ezek természetes módon képesek eltávolítani a felesleges nitrogént és foszfort. A kapott biomasszát új ökológiai műtrágyává dolgozzák fel” – magyarázta Ľuboš Jurík, az SPU projektvezetője.

Elmondása szerint a technológia már átesett az első tesztelésen az SPU bemutatókertjében. „Itt figyeltük meg a hatását a cékla növekedésére. Jelenleg azon dolgozunk, hogy a folyamatot ezer literes tartályokra terjesszük ki, hogy valós körülmények között tesztelhessük. Ez az innováció hozzájárulhat ahhoz, hogy Európa kevésbé függjön az importált műtrágyáktól, és egyúttal védi a vízkészleteket” – tette hozzá Jurík.

SZE/Felvidék.ma/TASR