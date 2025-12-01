Home Magazin Egy projekt, mely segít megoldani a víz és a talaj szennyeződésének problémáját
Magazin

Egy projekt, mely segít megoldani a víz és a talaj szennyeződésének problémáját

SZE
SZE
Fotó: Nitra SPU, FB

A nyitrai Szlovák Mezőgazdasági Egyetem (SPU) egy olyan projekten dolgozik, ami a víz és a talaj túlzott tápanyag-szennyeződésének problémájával foglalkozik.

A szennyeződés főként a trágyából, szennyvíztisztító iszapból és tejipari hulladékvízből származik. Az egyetem tájékoztatása szerint a tápanyagok túlzott mennyisége algák szaporodását és oxigénhiányos holtzónák kialakulását okozza a vízi ökoszisztémákban.

„Ez veszélyezteti a biodiverzitást és a mezőgazdaságot is. Az SPU csapata a a NENUPHAR elnevezésű projekt során egy új természetes technológiát fejleszt, amely egy speciális algakeverék segítségével nyeri ki a tápanyagokat a tejipari hulladékvízből. Ezek természetes módon képesek eltávolítani a felesleges nitrogént és foszfort. A kapott biomasszát új ökológiai műtrágyává dolgozzák fel” – magyarázta Ľuboš Jurík, az SPU projektvezetője.

Elmondása szerint a technológia már átesett az első tesztelésen az SPU bemutatókertjében. „Itt figyeltük meg a hatását a cékla növekedésére. Jelenleg azon dolgozunk, hogy a folyamatot ezer literes tartályokra terjesszük ki, hogy valós körülmények között tesztelhessük. Ez az innováció hozzájárulhat ahhoz, hogy Európa kevésbé függjön az importált műtrágyáktól, és egyúttal védi a vízkészleteket” – tette hozzá Jurík.

SZE/Felvidék.ma/TASR

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Új kislemezzel jelentkezett a Jóvilágvan – megérkezett a...

Éjszaka -15 Celsius-fokra csökkent a hőmérséklet Árvaújhelyen

Megnyílt a TV Maci-bolt az ETELE PLAZA karácsonyi...

A komáromi kórház véradói szerint minden egyes csepp...

Arabul is olvasható a Puskás, a leghíresebb magyar...

Az EP 16 évre emelné a közösségimédia-használat alsó...

Összefogás a kárpátaljai elhagyott, elfelejtett gyermekekért

Zavartalanul készül a baromfiágazat a karácsonyi időszakra

160 jövőt formáló rákóczis középiskolai tanár gyűlik össze...

A Tokaji a magyarok legkedveltebb borvidéke

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma