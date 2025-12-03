A fogyatékossággal élők bevonása mindennapi feladat, nem csupán ünnepi üzenet

December 3-án a fogyatékossággal élők világnapját ünnepeljük. A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselői számára azonban a fogyatékosságügyi munka az év minden napján kiemelt feladat.

„Célunk, hogy a fogyatékossággal élők valós igényei és tapasztalatai következetesen megjelenjenek a brüsszeli döntéshozatalban”

– emelte ki Szekeres Pál vívóbajnok, korábbi államtitkár. „Minden nap azon dolgozunk, hogy az Európai Parlamenten belül és kívül is hatékony, valós segítséget nyújtó döntések szülessenek, ne szakadjanak el a mindennapi valóságtól” – tette hozzá.

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a fogyatékossággal élő embereknek olyan lehetőségeket teremtsünk, hogy teljes értékű tagjaivá váljanak a társadalomnak, ennek megvalósításában fogyatékossággal élő politikusaink is évtizedek óta segítik a munkánkat az Európai Parlamentben és a magyar Országgyűlésben is. Magyarországon az elmúlt években soha nem látott mértékű fejlesztések indultak el a korai fejlesztéstől az akadálymentesítésen át a sport és kultúra területéig. Ennek eredménye, hogy hazánkban az uniós átlag feletti a foglalkoztatási rátájuk is.

Kiemelten fontos számunkra, hogy a fogyatékosságügyi politika ne csak szociális kérdésként jelenjen meg, hanem a társadalmi innováció, a technológiai fejlődés és az inkluzív oktatás egyik motorjaként is.

Ezért támogatjuk azokat a kezdeményezéseket, amelyek elősegítik az okostechnológiák hozzáférhetőségét, a speciális oktatási igényű gyermekek esélyeinek javítását, valamint a közszolgáltatások olyan fejlesztését, amely minden polgár számára egyformán elérhetővé teszi a közéletben való részvételt.

Képviselőcsoportunk minden olyan uniós kezdeményezést támogat, amely a fogyatékossággal élő személyek hozzáférhetőségét javítja, erősíti a munkaerőpiaci részvételt és segíti a független életvitel feltételeinek bővítését. „Politikánk célja változatlan: olyan országot és olyan Európát építeni, ahol a fogyatékossággal élő emberek teljes értékű tagjai a közösségnek, és ahol jogaikból nem engednek” – emelte ki Szekeres Pál.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma