Apró falatkák, nagy veszélyek: mit tegyünk, ha az ajándék bajt okoz?

Mikulás napja sok család számára a várakozásról és az örömről szól, ám a mentősök szerint ilyenkor nő a balesetek kockázata is. A ZaMED mentőszolgálat szakemberei arra hívják fel a figyelmet, hogy a mikuláscsomagokban található apró tárgyak komoly fulladásveszélyt jelenthetnek a legkisebbek számára.

A tapasztalatok alapján az ünnep környékén gyakran riasztják a mentősöket olyan esetekhez, amikor a gyerekek apró élelmiszereket vagy játékokat nyelnek le, esetleg lélegeznek be. „Különösen veszélyesek a kemény cukorkák, az olajos magvak, a mazsola, valamint a csomagokban lévő parányi játékok vagy díszek” – magyarázta Laca Roland, a ZaMED vezető mentőápolója.

Mit tegyünk, ha a gyermek fuldokolni kezd?

A legkisebbeknél – főként három év alatt – már egy pillanatnyi figyelmetlenség is elég. Ha a gyermek köhög, kapkodja a levegőt, elsápad vagy elkékül, az fulladásra utalhat. Laca szerint ha a gyermek még köhögni tud, nem szabad közbeavatkozni: a köhögés a szervezet természetes és leghatékonyabb módja a légutak tisztításának.

Súlyosabb esetben viszont azonnali elsősegélyre van szükség. Egyéves kor alatt a babát fejjel lefelé kell fordítani úgy, hogy a feje alacsonyabban legyen, mint a teste, majd a lapockák közé öt határozott ütést kell mérni. Nagyobb gyereknél is öt ütés javasolt, de ülő helyzetben, enyhén előrehajtott testtel. „Szükség esetén a Heimlich-féle fogást is alkalmazhatjuk, amikor hátulról átfogva a gyerek hasát gyors mozdulattal befelé és felfelé nyomjuk” – tette hozzá a szakember.

A mentősök hangsúlyozzák: a légutakba került tárgyat semmiképp sem szabad kézzel próbálni kihúzni, mert mélyebbre tolhatjuk. Ha a gyermek elveszíti az eszméletét, azonnal el kell kezdeni az újraélesztést, és hívni a 155-ös segélyhívót.

A megelőzés a legfontosabb

A szakemberek szerint a legbiztosabb módszer az óvatosság. A kicsik számára nem ajánlott kemény cukrot, dióféléket, pattogatott kukoricát, mazsolát vagy bármilyen apró játékot adni. Helyettük puha piskóta, gyümölcspüré, gyerekeknek szánt keksz vagy nagyobb, biztonságos játék javasolt.

A mikuláscsomag kibontásánál mindig legyen jelen felnőtt, és fontos, hogy a gyerekek nyugodt helyzetben egyenek. „Nem szabad ugrálni, futkározni vagy birkózni evés közben – ilyenkor történik a legtöbb baleset” – figyelmeztet Laca. Az is lényeges, hogy a nagyobb gyerekek ne adják oda kisebb testvéreiknek a számukra veszélyes édességeket vagy játékokat.

A ZaMED-ről

A ZaMED mentőszolgálat 2005-ben alakult. Éjjel-nappali sürgősségi ellátást biztosít életveszélyes állapotok és súlyos betegségek esetén, évente több mint 25 ezer beteget látnak el, és mentőik több mint 1,3 millió kilométert tesznek meg.

SZE/Felvidék.ma/Sajtóközlemény