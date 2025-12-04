A Bagoly mondja podcast új adása a közterek és a művészet kapcsolatáról szól

A Bagoly mondja podcast új adásában a hazai magyar művészeti élet kimagasló alakjával, Németh Ilona Munkácsy-díjas művésszel beszélget Rácz Vince.

A beszélgetésből többek között az is kiderül, hogy milyen szempontok határozzák meg a közterek vizualitásának kialakítását, hogyan jelenik meg a művészeti gondolkodás a közterek kialakításában, de az is, mi a véleménye a művésznek a dél-szlovákiai közterek állapotáról.

A podcast az ismert podcast platformokon kívül meghallgatható a Fórum Intézet podcast-odalán és megtekinthető az Intézet youtube-csatornáján is.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma