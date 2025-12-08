Pellegrini meghívására Szlovákiába érkezik Azerbajdzsán elnöke

Ilham Alijev azerbajdzsáni államfő ma kétnapos hivatalos látogatásra érkezik Szlovákiába Peter Pellegrini köztársasági elnök meghívására. Mint a Szlovák Köztársaság Elnöki Hivatalától a TASR hírügynökségnek megerősítették, ez lesz az első alkalom, hogy Azerbajdzsán hivatalban lévő elnöke hivatalos látogatást tesz az országban.

A program hétfőn a pozsonyi Grassalkovich-palotában kezdődik, ahol Peter Pellegrini ünnepélyes keretek között fogadja a vendég államfőt.

„A tárgyalások fő témái között szerepel a gazdasági együttműködés fejlesztése, a védelmi ipar, az energetikai partnerség, valamint az azerbajdzsáni földgáz Szlovákiába történő importjának kérdése is”

– közölte a hivatal. Hozzátették, hogy a plenáris tárgyaláson jelen lesz Robert Kaliňák védelmi miniszter (Smer–SD) és Denisa Saková gazdasági miniszter (Hlas–SD) is.

A hivatal tájékoztatása szerint az elnökök a palotai programot követően Dévényben koszorút helyeznek el a Szabadság kapuja emlékműnél, tiszteletüket téve a kommunista rezsim áldozatai előtt.

Holnap, kedden Ilham Alijev megbeszélést folytat Richard Raši házelnökkel (Hlas–SD), majd Robert Fico miniszterelnökkel (Smer–SD) is.

„A kormányfővel tartott találkozón többek között a külügyi, kulturális, védelmi, élelmiszer-biztonsági, valamint a kereskedelmi és ipari együttműködést érintő egyetértési megállapodásokat is aláírnak”

– jelezte az elnöki hivatal.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk