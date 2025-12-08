Home Itt és Most Pellegrini meghívására Szlovákiába érkezik Azerbajdzsán elnöke
Pellegrini meghívására Szlovákiába érkezik Azerbajdzsán elnöke

Ez lesz az azeri államfő első hivatalos látogatása az országban

Peter Pellegrini köztársasági elnök (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma archív)

Ilham Alijev azerbajdzsáni államfő ma kétnapos hivatalos látogatásra érkezik Szlovákiába Peter Pellegrini köztársasági elnök meghívására. Mint a Szlovák Köztársaság Elnöki Hivatalától a TASR hírügynökségnek megerősítették, ez lesz az első alkalom, hogy Azerbajdzsán hivatalban lévő elnöke hivatalos látogatást tesz az országban.

A program hétfőn a pozsonyi Grassalkovich-palotában kezdődik, ahol Peter Pellegrini ünnepélyes keretek között fogadja a vendég államfőt.

„A tárgyalások fő témái között szerepel a gazdasági együttműködés fejlesztése, a védelmi ipar, az energetikai partnerség, valamint az azerbajdzsáni földgáz Szlovákiába történő importjának kérdése is”

– közölte a hivatal. Hozzátették, hogy a plenáris tárgyaláson jelen lesz Robert Kaliňák védelmi miniszter (Smer–SD) és Denisa Saková gazdasági miniszter (Hlas–SD) is.

A hivatal tájékoztatása szerint az elnökök a palotai programot követően Dévényben koszorút helyeznek el a Szabadság kapuja emlékműnél, tiszteletüket téve a kommunista rezsim áldozatai előtt.

Holnap, kedden Ilham Alijev megbeszélést folytat Richard Raši házelnökkel (Hlas–SD), majd Robert Fico miniszterelnökkel (Smer–SD) is.

„A kormányfővel tartott találkozón többek között a külügyi, kulturális, védelmi, élelmiszer-biztonsági, valamint a kereskedelmi és ipari együttműködést érintő egyetértési megállapodásokat is aláírnak”

– jelezte az elnöki hivatal.

