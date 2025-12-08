Gyertyafény, dallamok, mosolyok – meghitt adventi hétvége Köbölkúton

Örömteli karácsonyi forgatag várta a helyieket és vendégeiket Köbölkút község főterén, ahol a második gyertya meggyújtásával folytatódott a karácsonyra hangolódás. A rendezvény igazi örömünneppé vált, sok fellépővel és még több mosolygó gyermekkel.

A közösséget Bolya Szabolcs polgármester köszöntötte, aki emlékeztetett az ünnep üzenetére. Mint mondta, az advent a csendes várakozás, a feltöltődés időszaka. „Álljunk meg egy percre a mindennapok rohanásában, mert ez energiával tölt fel, amelyből az elkövetkező hetekben is meríthetünk” – fogalmazott, majd békés, szeretetteljes és örömteli karácsonyt kívánt minden jelenlévőnek.

Chlapečka József atya rövid ünnepi gondolatai után kezdetét vette a színes kultúrműsor. Színpadra léptek a Superar programban részt vevő kisiskolások, a szlovák alapiskola diákjai, a Csemadok asszonykórusa, a Stampay János Alapiskola tanulói, női kórusa és énekkara, valamint a Cantate Domino egyházi kórus is.

A Superar kezdeményezést röviden be is mutatták: a program célja, hogy minden gyermek számára elérhetővé tegye a minőségi művészeti képzést, és az aktív muzsikálás örömét kulturális, vallási vagy szociális háttértől függetlenül. Az iskolákkal, szociális és kulturális intézményekkel együttműködve olyan lehetőségeket kínál, amelyek valódi közösséget és fejlődést teremtenek a fiatalok számára.

A meghitt gyertyagyújtást követően nagy izgalommal érkezett meg a Mikulás segítőivel együtt, majd a gyerekek boldogan pattantak fel a falut körbejáró kisvonatra. A karácsonyi vásárban az önkormányzat forró teával, gőzölgő forralt borral és frissen sült pogácsával kínálta a vendégeket – a hangulatot pedig a közösség összetartó ereje és az ünnepvárás melegsége tette teljessé.

Köbölkút főtere ezen az adventi hétvégén ismét bebizonyította, hogy a községben a legfontosabb érték a közösség, a család és az együtt töltött idő.

A képek a szerző felvételei

Hermann Barbara/Felvidék.ma