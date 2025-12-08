Adventi ráhangoló a templomban

A Párkányi Szent Imre Plébánia szervezésében a második adventi vasárnap esti mise utáni programként, mintegy adventi ráhangolóként hangzott el Boráros Imre Kossuth-díjas művész műsora.

Az Isten tenyerén ébredtem c. zenés irodalmi önvallomás a szakrális térben, a templomban mintegy áldásként, kegyelemként, de inkább imaként, fohászként szállt a hallgatók felé.

Az egyetemes magyar és a felvidéki írók, költők sorai, üzenetei, nemcsak évszázadok, vagy a közelmúlti évtizedek kérelmeit, imáit közvetítették, de a jelen világ mindennapjaiban is segítségért kiáltanak.

S hogy ez Boráros Imre, a Komáromi Jókai Színház örökös tagjától, aki napirenden tartja e fohászokat, advent idején, a templomban hangzik fel, különös hatással bír a befogadó lélekre. A hit, haza, nemzet, család témára összeállított program a jelen idők legfontosabb felhívása.

Márai Sándor, Ady Endre, Sajó Sándor, Reményik Sándor, s a hazaiak, Gyurcsó István, Gál Sándor, Gágyor József aggodalmai üzenetek a mának s a jövőnek, s mindez a hazai színházi emberek közül – ily módon „csokorba kötve” – már csak tőle hangzik el. Ő járja a Felvidék nyugati tájait, akár az anyaországban is hirdeti az „Igét.”

Közeledvén az ünnep, zenés műsorát Ady Endre Karácsony c. versének utolsó soraival fejezte be, és kívánt áldott ünnepeket a hallgatóságnak.

Ha ez a szép rege

Igaz hitté válna,

Óh, de nagy boldogság

Szállna a világra.

Ez a gyarló ember

Ember lenne újra,

Talizmánja lenne

A szomorú útra.

Golgota nem volna

Ez a földi élet,

Egy erő hatná át

A nagy mindenséget,

Nem volna más vallás,

Nem volna csak ennyi:

Imádni az Istent

És egymást szeretni …

Karácsonyi rege,

Ha valóra válna,

Igazi boldogság

Szállna a világra …

Fóthy Zoltán esperes megköszönte a művész előadását, a zenei közvetítést Apagyi Lászlónak, és Petrécs Annának a közreműködést. Majd azt kívánta a hallgatóságnak, hogy hacsak egy gondolatot is hazavisznek ezen önvallomásból, már jót tettek az adventben.

Az esten megjelent a művész egyik nagy tisztelője, Sinkovits Vitay András színművész is.

Dániel Erzsébet/Felvidék.ma