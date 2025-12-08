Adventi ráhangoló a templomban

A Párkányi Szent Imre Plébánia szervezésében a második adventi vasárnap esti mise utáni programként, mintegy adventi ráhangolóként hangzott el Boráros Imre Kossuth-díjas művész műsora.
Az Isten tenyerén ébredtem c. zenés irodalmi önvallomás a szakrális térben, a templomban mintegy áldásként, kegyelemként, de inkább imaként, fohászként szállt a hallgatók felé.
Az egyetemes magyar és a felvidéki írók, költők sorai, üzenetei, nemcsak évszázadok, vagy a közelmúlti évtizedek kérelmeit, imáit közvetítették, de a jelen világ mindennapjaiban is segítségért kiáltanak.
S hogy ez Boráros Imre, a Komáromi Jókai Színház örökös tagjától, aki napirenden tartja e fohászokat, advent idején, a templomban hangzik fel, különös hatással bír a befogadó lélekre. A hit, haza, nemzet, család témára összeállított program a jelen idők legfontosabb felhívása.
Márai Sándor, Ady Endre, Sajó Sándor, Reményik Sándor, s a hazaiak, Gyurcsó István, Gál Sándor, Gágyor József aggodalmai üzenetek a mának s a jövőnek, s mindez a hazai színházi emberek közül – ily módon „csokorba kötve” – már csak tőle hangzik el. Ő járja a Felvidék nyugati tájait, akár az anyaországban is hirdeti az „Igét.”
Közeledvén az ünnep, zenés műsorát Ady Endre Karácsony c. versének utolsó soraival fejezte be, és kívánt áldott ünnepeket a hallgatóságnak.
Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna,
Óh, de nagy boldogság
Szállna a világra.
Ez a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomorú útra.
Golgota nem volna
Ez a földi élet,
Egy erő hatná át
A nagy mindenséget,
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni …
Karácsonyi rege,
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra …
Fóthy Zoltán esperes megköszönte a művész előadását, a zenei közvetítést Apagyi Lászlónak, és Petrécs Annának a közreműködést. Majd azt kívánta a hallgatóságnak, hogy hacsak egy gondolatot is hazavisznek ezen önvallomásból, már jót tettek az adventben.
Az esten megjelent a művész egyik nagy tisztelője, Sinkovits Vitay András színművész is.
Dániel Erzsébet/Felvidék.ma