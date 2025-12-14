Égitestek a zenében (1)

A karácsonyi ünnep egyik szimbóluma a betlehemi csillag, s ez az égi jel arra inspirált, hogy az égitestek zenei szerepéről írjak egy kis válogatást. Nagy fába vágtam a fejszémet, minden bizonnyal kötetekre rúgna, ha a teljességre törekednék, így az Olvasó bocsássa meg, hogy kissé rövidre fogom.

Kezdjük minden élet forrásával, a Nappal.

Joseph Haydn A Teremtés című oratóriumában – a bibliai szövegeket felhasználva – mutatja be a Nap keletkezését.

„Teljes pompában kél a Nap sugara ragyogón, Mint gyönyörteljes vőlegény, Mint délceg óriás, Hogy megfussa útját” – áll a veretes szövegben. Itt még nem ér véget Haydn és a Nap kapcsolata, az op. 20. műve a Nap kvartettek elnevezést kapta.

Túl sok köze nincs az égitesthez, legfeljebb az, hogy egy korábbi kiadás címlapját a Nappal illusztrálták. Haydn egykori főnöke Gregor Joseph Werner az Esterházy udvarban egy kis tánccal kedveskedett a gömb alakú égitestnek. A nyári napforduló – amikor a Nap a Rák jegyébe lép – ihlette A Nap a Rákban című menüettet.

Lully francia zeneszerző Phaëton című tragédiájában a Nap játssza a főszerepet.

A nagyravágyó címszereplő a Nap-szekerét kívánja vezetni, szándéka bukásra van ítélve, elveszti uralmát a lovak felett, s Jupiter villáma halálra sújtja. A francia komponista darabjának áthallása egyértelmű: a Napkirály megközelíthetetlen. A dalmű a maga korában igen népszerű, igazi népopera volt. Ehhez hozzájárulhatott az izgalmas téma, s a pazar díszletek is.

Lully egy később kollégája, Charles Gounod a Rómeó és Júlia című operájának II. felvonásában énekeltet a Napról. Az ifjú főhős Rómeó áriája így kezdődik:

„Szerelem, szerelem… Ah kelj fel Nap!”

Az ifjú elérte vágyát, de későbbi sorsát inkább az éj borította be.

Egy kevésbé ismert francia romantikus zeneszerző, Félicien David egy szentföldi és egyiptomi útja után fogott tollat, s 1844-ben komponálta a Sivatag című Óda-szimfóniának titulált művét.

A tételek között megtalálhatjuk a Napfelkelte részt is.

Fenséges látvány, egyszer a tunéziai sivatagban magam is meggyőződhettem erről. A komponista a Vénusz csillagnak is szerepet szánt a műben, de erről még később szólok.

Halmos László a magyar egyházi zene kiválósága, a győri székesegyház kórusának alapítója Szent Ferenc Naphimnusz című műben zenésítette meg a középkori szent gondolatait. A darabot egykor én is énekeltem a Közgazdasági Egyetem Chorus Oeconomicus énekkarával.

A zsidó származású Petr Eben, katolikus cseh zeneszerző megjárta a koncentrációs táborok poklát, de hitét megtartotta, s neves orgonistaként is számon tartották. Ő is a zene nyelvére formálta a Naphimnuszt:

„Legfőképpen urunk-bátyánk, a Nap, Aki a nappalt adja,

és aki reánk deríti a te világosságod.

És szép ő és sugárzó, nagy ragyogással ékes.”

(Folytatjuk)

Csermák Zoltán/Felvidék.ma