Home Kitekintő Nacsa Lőrinc: Magyarország kormánya felelősséget visel a külhoni magyar közösségekért
Kitekintő

Nacsa Lőrinc: Magyarország kormánya felelősséget visel a külhoni magyar közösségekért

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Nacsa Lőrinc, a magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A valódi értékvállalás felelősségteljes feladat, amelyet csak értékek mentén lehet vállalni, és Magyarország kormánya felelősséget visel a külhoni magyar közösségekért, a művelődésükért, a szülőföldön való megmaradásukért és boldogulásukért – hangsúlyozta Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet (VMMI) fennállásának 20. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségen kedden Zentán.

Az államtitkár kiemelte, hogy

a magyar nemzet kulturális nemzet, amelyhez tartozni nemcsak vérségi leszármazással, hanem tudással, cselekedetekkel és szívbéli elköteleződéssel is lehet,

a művelődés tehát nemcsak egy-egy intézménynek és még kevésbé kizárólag a kultúrpolitikának, hanem minden magyarnak a szívbéli feladata.

Magyarország kormánya mindenkor azért dolgozik, hogy a magyar nemzet virágzása megvalósulhasson mindenhol, ahol magyar közösségek vannak. „A magyar kormány nemzetpolitikájának a kulcsa, hogy ismét előnyt jelentsen magyarnak lenni a Kárpát-medencében és szerte a világban” – szögezte le.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Kalmár Ferenc: a nemzeti kisebbségi közösségek védelmét napirenden...

Az EP támogatja a védelmi beruházások uniós támogatásának...

Szijjártó Péter: az európai vezetők mindent megtesznek az...

Donald Trump szerint minden korábbinál közelebb van a...

Jövő ősztől ellehetetlenítenék az orosz földgáz behozatalát az...

Sikerült ezt is elrontani

Háborús fanatizmus uralkodik most már Brüsszelben

Nádasdy Anna lett az év kerekesszékes vívója

A EU újabb szankciókat vetett ki Oroszországra az...

Peszkov szerint a tárgyalások sarokköve, hogy Kijev lemondjon...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma