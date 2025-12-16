Donald Trump szerint minden korábbinál közelebb van a rendezés

Minden eddiginél közelebb van az ukrajnai háború lezárásához vezető megoldás – mondta az amerikai elnök a Fehér Házban hétfőn, reagálva a Berlinben tartott ukrán-európai-amerikai tárgyalásokra.

Donald Trump közölte, hogy hosszan egyeztetett telefonon Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, valamint a német, az olasz, a finn, a francia, a brit, a lengyel, a norvég, a dán és a holland kormány-, illetve államfővel, valamint a NATO főtitkárával.

„A dolgok elég jól haladnak” – foglalta össze a megbeszélések eredményét, és elismerően nyilatkozott arról, ahogy az európai vezetők állnak a háború lezárása érdekében tett amerikai lépésekhez.

Donald Trump egyben kifejtette, jelenleg azon dolgoznak, hogy a háború lezárását illetően „egy lapra hozzák” az ukrán és az orosz elnököt.

Megjegyezte, hogy véleménye szerint jelenleg Oroszország a háború lezárását akarja.

„A probléma az, hogy egyszer le akarják zárni, aztán hirtelen mégsem akarják, ahogy Ukrajna is egyszer véget akar vetni (a háborúnak), aztán hirtelen mégsem akar” – fogalmazott az amerikai elnök.

Arra a kérdésre, hogy a közelmúltban személyesen beszélt-e Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, Donald Trump igennel válaszolt.

A háború lezárását követő biztonsági garanciával kapcsolatban az amerikai elnök elmondta, hogy ezen közösen dolgoznak Európával, amelynek nagy része lesz annak biztosításában, és célnak nevezte, hogy a háború ne kezdődhessen újra.

