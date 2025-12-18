Ma délutántól elérhetővé válik a felsőoktatási felvételi eljárás felülete

Csütörtökön délutántól elérhetővé válik a felsőoktatási felvételi eljárás felülete, amin keresztül február 15-ig lehet jelentkezni felsőoktatási intézményekbe – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna csütörtök reggeli műsorában.

Varga-Bajusz Veronika kiemelte, hogy az előző eljárás során már harmadik alkalommal volt 120 ezer fölött a jelentkezők száma és arra számítanak, hogy a mostani eljárás is hasonló volument fog elérni.

Hozzátette, hogy

a tavalyi év a felvételt nyertek szempontjából is kiemelkedő volt, mert a pótfelvételi eljárással együtt több mint 107 ezer embert tudtak egyetemi képzésekre felvenni.

Az államtitkár bizodalmát fejezte ki, hogy ez a tendencia folytatódik. Emlékeztetett, hogy tavaly áthangolták az állami ösztöndíjas kapacitás meghatározását annak érdekében, hogy a nemzetgazdaság szempontjából releváns képzésekre kiemelt figyelem kerüljön.

Megemlítette, hogy kaptak érte „némi kritikát”, viszont azt látják, hogy tavaly a műszaki informatikai képzésekre jutottak be a legtöbben, tízből hatan, és meg tudták tartani azt az arányt, hogy négyből hárman állami ösztöndíjasok voltak.

Erősödik a pedagógusképzési terület is, tavaly a képzések között a harmadik helyen szerepelt –

fűzte hozzá.

A tavalyi 87 ezer állami ösztöndíjas kapacitáshoz képest idén 92 ezres kapacitást határoztak meg olyan képzésekre helyezve a hangsúlyt, mint a műszaki, informatika, a pedagógusképzés vagy a gazdaságtudományi képzés – mondta.

Varga-Bajusz Veronika szerint az elmúlt években történt felsőoktatási átalakítások nyomán egyre relevánsabb munkaerőpiaci tudással rendelkeznek a hallgatók, erősebb a képzések kapcsolata a gazdasággal.

Hozzátette, hogy az átalakított szakképzési rendszer nyomán, az okleveles technikusi és a sima technikusi képzéseket tekintve is, 2022 óta 65 százalékra nőtt a továbbtanulók száma. Meglátása szerint a fiatalok olyan szakmákat szeretnének tanulni, melyek relevánsak munkaerőpiaci szempontból.

Az államtitkár beszélt arról is, hogy

Magyarországon 12 olyan egyetem van, amely a világ legjobb 5 százalékába tartozik és a fiatalok ezt egyre jobban figyelik.

A felvételi eljárásról azt mondta, hogy elektronikus eljárásról van szó, a jelentkezőnek rendelkeznie kell ügyfélkapu plusszal vagy digitális állampolgársággal. A felület jól értelmezhető és jól követhető a rendszer.

Az államtitkár a műsorban kiemelte: nem javasolja senkinek sem, hogy az utolsó pillanatra hagyja a jelentkezést, mert bizonyos információkra, amiket be kell szerezni, szükség van.

Kitért arra is, hogy a pontszámok alakulását a jelentkezők eredményei határozzák meg, de meglátása szerint nagyságrendileg ott lesznek a pontok, mint tavaly.

Varga-Bajusz Veronika a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, hogy marad az 500 pontos felvételi rendszer.

Beszélt arról is, hogy több új mesterképzés is indul idén az agrárterületen vagy az orvos egészségtudomány területén. Példaként említette azt is, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetemen idén indulnak olyan szakok, amiket nem indítanak minden évben, ilyen az operatőr vagy a gyártásszervező szak.

MTI/Felvidék.ma