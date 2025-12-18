A révkomáromi GAUDIUM vegyes kar és hangszeres kamaraegyüttes adventi hangversenye

A GAUDIUM vegyes kar és hangszeres kamaraegyüttes a Jókai Mór Alapiskola és az Egressy Béni Városi Művelődési Központ csapata, amelyet 23 évvel ezelőtt, az iskola gyermekkarának egykori leglelkesebb tagjai alapították; azok, akik felnőttként is örömmel, azaz gaudiummal énekelnek; innen a nevük is. A csapat egyben polgári társulás is, amely megalakulása óta hagyományosan – évente megrendezi adventi hangversenyét. Az idei hangverseny – Fazekas István püspök úrnak és a komáromi egyházközösségnek köszönhetően – a helyi református templom patinás falai között kerülhetett megrendezésre. Már a hely szelleme, a rendezvényt nyitó orgonaszó és Lőrincz Gábor tiszteletes úr lélekemelő szavai is ünnepi atmoszférát teremtettek.

Majd Pipper László, a GAUDIUM PT elnöke üdvözölte a szép számban megjelent kedves közönséget. Ezt követően Esztergályos Emese, az iskola tanulója köszönte meg az előtte szólók szavait, majd konferálta fel a hangverseny fellépőit. Az első fellépő az iskola (53 éves) Kicsinyek Kórusa volt.

Az aranysávos énekkar most sem tagadta meg önmagát, Pfeiferlik Annamária vezényletével és Pásztor Éva zongorakíséretével ez alkalommal is szépen tisztán énekelt. Szólót énekeltek: Héger Olívia, Varga Petra, Markuszek Julianna; hangszeren közreműködtek Kiss Kincső és Farkas Dorina. A „kicsinyek” fellépését az iskola „nagyok” kórusának – a 63 éve éneklő Gyermekkar – fellépése követte. A nagyok karnagyának, Juhász Mónikának avatott keze alatt Pásztor Éva zongorakíséretével a Gyermekkórus fegyelmezetten, szépen énekelt. Gondosan kidolgozott műsoruk – csakúgy, mint a kicsinyeké – nagy tetszést aratott.

Ezután a műsorközlő a vendégfellépőket konferálta fel: „Tisztelettel és szeretettel köszöntjük a hangverseny kedves vendégfellépőit: a helyi művészeti alapiskola tanárnőjét, Fekete Évát és a tanárnő – Búzás Eszter, Kis Eszter, Lőrincz Vivien felállású – Fuvolatrióját. Nagy az örömünk, hogy Gaál Jenő énekművész, iskolánk volt diákja, a Szlovák Filharmónia Kórusának szólistája is időt tudott szakítani arra, hogy ma együtt ünnepelhessünk. Előadásában elhangzik A. Stradella Pieta Signore c. műve, zongorán kísér Fekete Éva.” A vendégfellépők színvonalas műsora nagyban fokozta a rendezvény ünnepi hangulatát.

Ezt követően a GAUDIUM vegyes kar és hangszeres kamaraegyüttes adta elő – M. Patterson: Laudate Dominum, W. A. Mozart: Bűvös csengettyű, a Varázsfuvola c. operából, Ľuboš Bernáth: Karácsony dalcsokor, M. Leontovich – Kertész Eszter: Karácsonyi harangok – műsorát; Grassl Ferdinánd, az iskola volt diákja, Stirber Lajos, az iskola nyugalmazott pedagógusa vezényletével. A hangszeres közreműködőknek – Fekete Éva tanárnőnek, Búzás Eszternek, Uhrin Andreának, Borsányi Borisz, Harmat Rudolf, Siposs Jenő tanár uraknak – az énekkar nevében a műsorközlő köszönte meg, „hogy közreműködésükkel most is emelik műsoruk fényét”. A hangverseny zárószámát – A. Silvestri és G. Ballard Bűvös éj című szerzeményét az egyesített karok énekelték Pfeiferlik Annamária vezényletével. Végezetül Pipper László köszönte meg a szereplőknek a felkészülést, a közönségnek, hogy jelenlétével megtisztelte az előadást, s egyben kérte: „A dicsőség kezdetű éneket énekeljék együtt a kórusokkal, így kívánva egymásnak meghitt karácsonyi ünnepeket és békés, boldog újesztendőt!”

A sokszor felcsattanó tapsból ítélve úgy érezzük, hangversenyünk hitet, reményt, örömöt, szeretetet erősítő, igazi sikeres adventi rendezvény volt.

Stirber Lajos/Felvidék.ma