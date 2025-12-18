Megsérült a szlovák kormánygép Brüsszelben

Biztonsági okokból ideiglenesen kivonták a forgalomból azt a szlovák kormányzati repülőgépet, amely szerdán Robert Fico miniszterelnököt szállította Brüsszelbe. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint a brüsszeli repülőtéren történt incidens során sem az utasok, sem a személyzet nem kerültek veszélybe.

A Belügyminisztérium Légügyi Szolgálatának gépe akkor sérült meg, amikor a földi kiszolgálást végző cég mobil lépcsője a repülőgép törzsének bal első ajtaja közelében nekiütközött a gépnek. A tárca közlése hangsúlyozza: az eset nem a szlovák személyzet hibájából történt. Robert Fico miniszterelnök elmondása szerint a lépcsőt szállító jármű olyan mértékben rongálta meg a repülőgépet, hogy az jelenleg nem alkalmas a repülésre.

A gépet a műszaki szakemberekkel történt egyeztetést követően elővigyázatosságból, a szükséges időre földre parancsolták. A hatóságok jelenleg a gyártó állásfoglalására és a részletes műszaki vizsgálat eredményére várnak. A minisztérium ismételten hangsúlyozta, a biztonság mindvégig garantált volt.

Robert Fico szerdán este részt vett az Európai Tanács és a nyugat-balkáni államok vezetőinek csúcstalálkozóján. Csütörtökön reggel egy, az ipar és a versenyképesség kérdéseivel foglalkozó informális egyeztetésen vesz részt, ezt követően kezdődik az uniós csúcs.

Az Európai Unió állam- és kormányfői többek között Ukrajna finanszírozásáról, Európa biztonságáról, a bővítésről, valamint a 2028 és 2034 közötti időszak hosszú távú uniós költségvetéséről tárgyalnak. Napirenden lesz továbbá a közel-keleti helyzet, a migráció és az unió versenyképessége is.

A miniszterelnök várhatóan legkésőbb pénteken tér vissza Szlovákiába.

SZE/Felvidék.ma/Teraz.sk