Az ünnepek gyorsan eltelnek, a teletömött hűtő pedig ételpazarláshoz vezethet – figyelmeztet a Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ), mely azt javasolja, mértékkel vásároljunk és tervezzük meg előre a karácsonyi bevásárlást. A TASR hírügynökséget erről a tisztiorvosi hivatal sajtóosztálya tájékoztatta.

„Írjanak egy listát arról, mire van szükségük, így elkerülhetik a felesleges pazarlást” – javasolja a hivatal, hozzátéve, hogy fontos ellenőrizni, meddig fogyaszthatók az egyes termékek. Olyan árut válasszunk, amely kellő ideig eláll, de ne felejtsük el előzőleg elfogyasztani a korábban romlandó élelmiszert.

A tisztiorvosok szerint a vásárlásnál oda kell figyelni a termék csomagolására is. „Kerüljék az olyan termékeket, melyeknek sérült a csomagolásuk” – figyelmeztetnek, hozzátéve, hogy figyelembe kell venni az élelmiszer kinézetét és illatát is. „Tanulmányozzák az élelmiszer összetételét és tápértékét, valamint ellenőrizzék, milyen allergéneket tartalmazhat és hogyan kell azokat helyesen tárolni” – tanácsolják.

A hivatal egyben azt javasolja, hogy megbízható helyen vásároljunk és fogadjuk fenntartással a rendkívül kedvező ajánlatokat. „Az ilyen termékeknek sokszor hamarosan lejár a fogyaszthatósági idejük” – figyelmeztetnek.

A tisztiorvosok hangsúlyozzák az élelmiszer helyes tárolásának fontosságát is. Tartsuk tisztán a hűtőszekrényt és az éléskamrát, az élelmiszert pedig a gyártó által javasolt módon tároljuk!

