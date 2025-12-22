Akik az ünnepek alatt is gondoskodnak embertársaik ellátásáról

Az ünnepek alatt is működik a járóbetegnek nyújtandó sürgősségi ellátás, gyógyszertárak is tartanak nyitva, és természetesen igénybe vehető a regionális buszközlekedés és az útkarbantartók is rendelkezésre állnak.

A karácsonyi és az év végi ünnepek alatt is biztosított lesz Nagyszombat megyében a sürgősségi járóbeteg-ellátás. A készültségi rendelők a szokásos ünnepi üzemmódban állnak rendelkezésre az egészségügyi problémák halaszthatatlan kezelésére. A sürgősségi járóbeteg-ellátás ütemterve itt található.

A gyógyszertárak az ünnepi nyitvatartási rend szerint működnek, elsősorban a sürgősségi ügyeleti gyógyszertárak a leginkább hozzáférhetőek. Mindenképp érdemes előre tájékozódni a sürgősségi ellátásról és a gyógyszertárak nyitvatartási idejéről. A gyógyszertári sürgősségi ellátás ütemterve itt olvasható.

A regionális buszközlekedés keretében az Arriva Trnava, a SAD Dunajská Streda és a SKAND Skalica közlekedési vállalatok járatai ünnepi üzemmódban, a munkaszüneti napokra érvényes menetrend szerint közlekednek. A járatok száma csökkenhet, illetve az indulási idők módosulhatnak. Az utazni készülőknek javasolják, hogy kísérjék figyelemmel az aktuális menetrendeket, melyek a közlekedési vállalatok weboldalain találhatók:

• Arriva Trnava: https://arriva.sk/trnava/regionalna-doprava/cestovne-poriadky

• SAD Dunajská Streda: https://sadds.sk/cestovny-poriadok

• SKAND Skalica: https://www.skand.sk

Elkerülhetetlen közúti beavatkozások vagy a megye közlekedési infrastruktúrájával kapcsolatos problémák esetén ünnepnapokon 24 órás non-stop megyei közútkezelési diszpécserszolgálat áll rendelkezésre:

• Nagyszombati központ: 033/5531 344

• Dunaszerdahelyi központ: 031/5522 421

• Szenicai központ: 034/6512 735

Nagyszombat megye sajtóközleménye/Felvidék.ma