Idén is igen népszerű az Advent Bazilika karácsonyi vásár

Még mintegy másfél hétig várja a látogatókat a budapesti Szent István-bazilika előtti téren található karácsonyi vásár. Az Advent Bazilika elnevezésű vásárt immár negyedik alkalommal választották a legszebb karácsonyi vásárnak.

A számos kézműves standot és gasztronómiai különlegességeket kínáló fabódék sorát november 14-én nyitották meg. Az Advent Bazilika január elsejéig várja a látogatókat a Szent István téren.

A vásár területén közel száz hazai kézműves kiállító, igazi gasztrokalandok, csodálatos karácsonyfa, fényháló, fényfestés és további szívmelengető programok vonzzák a turistákat.

A kézműves vásárban több keramikus kínálja kis csodáit, kézműves kozmetikumok, szappanok is megtalálhatóak a fakunyhók rengetegében. Textiltermékeket, fából faragott tárgyakat és egyéb természetes alapanyagokból készült ajándéktárgyakat és dekorációkat kínál az Advent Bazilika.

A finom falatokat, hagyományos karácsonyi étkeket, mint a bejglit avagy fnódlit és kürtőskalácsot kóstolhatjuk meg a vásárban. Lacipecsenyéből sincs hiány. A hideg délutánokon és kora estéken segít a forralt bor és a puncs, amely alkoholmentes változatban is kérhető.

A tér közepén felállított karácsonyfa alatti fotózásra is lehetőség van. Ugyancsak egy kis fotókuckót alakítottak ki, amelynek hátterét a Szent István-bazilika adja.

Sötétedés után a hagyományokat követve az idei adventi időszakban is a bazilika falán fényfestés kápráztatja el az Advent Bazilika látogatóit. Mindeközben szól a hangulatos karácsonyi zene.

A bazilika előtt nem hiányozhat a betlehemi jászol és a hatalmas adventi koszorú, ahol különféle zenei programokat szerveznek 17 órai kezdettel.

A negyvenöt nap alatt közel százötven kiállító mutatkozik be a Szent István téri karácsonyi vásárban.

Látogatóból akad bőven, az anyaországiak mellett a külhoni magyar közösségek is előszeretettel látogatnak el a vásárba.

A környező államok mellett messzi országokból, földrészekről is sok turista keresi fel Budapestet s vele együtt a karácsonyi vásárokat az adventi időszakban.

A történelmi épületetek által körbezárt téren mesebéli hangulat teremtődik meg advent idején. Igazi autentikus karácsonyi miliő fogadja az idelátogatókat.

További információk a karácsonyi vásárról ITT olvashatóak.

Pásztor Péter/Felvidék.ma