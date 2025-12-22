Senki sincs egyedül karácsonykor a Kossuth Rádióval

December 24. és 26. között ünnepi tematikájú műsorokkal várja hallgatóit a Kossuth Rádió. A karácsonyi programfolyam középpontjában a közösség, az összetartozás, a hit, az emberi sorsok és a zene áll – megszólítva mindazokat, akik családi körben ünnepelnek, és azokat is, akik egyedül vagy nehéz élethelyzetben élik meg az ünnepet.

Szenteste – december 24.

Az ünnepi hangulat már hajnalban megérkezik: 5:06-tól a Jézus születésére várva című zenei összeállítás segíti az elcsendesedést. 12:30-tól kulturális-történeti utazásra hív a Templomséta Ybl Miklós szakrális épületeiben, amely Ybl kevésbé ismert templomait mutatja be.

13:03-tól a Tárjátok ki a szíveteket! a Katolikus Karitász országos karácsonyi adománygyűjtési akciójával foglalkozik, 15:07-től A bölcsek csillaga című műsorban orvosok beszélgetnek a karácsony valódi üzenetéről. 15:32-től az Örökké haza egy különleges önkéntes kezdeményezést ismertet, amely kórházban hagyott csecsemők gondozását segíti.

A késő délutáni órákban családi és zenei tartalmak következnek: 16:07-kor Bing Crosby karácsonya ünnepi zenei válogatással jelentkezik, majd 16:30-tól a Kék nagyapó története egy csaknem száz évet felölelő, több generációt összekötő családtörténetet elevenít fel. 17:07-től a Valóra vált álmok az adományozás öröméről és erejéről szól.

18:30-tól a Karácsonyi vacsora azok történetét meséli el, akik közösségben ünneplik a szentestét a Rákosligeti Magyarok Nagyasszonya templomban, majd 19:30-tól Az Otthon melege a sajóbábonyi idősek otthonának meghitt karácsonyát adja át az éteren keresztül. 20 órától éjfélig hallható a Kossuth Rádió hagyományos élő műsora, a Senki sincs egyedül, amely az ünnepeket magányosan töltőkhöz szól.

Karácsony első napja – december 25.

December 25-én is a közösségek és a különböző életutak kerülnek a fókuszba. 12:30-tól az Egyedülálló anyai sorsok – amikor dupla erővel hat a szeretet című műsorban olyan édesanyák szólalnak meg, akik egyedül birkóznak meg a hétköznapok kihívásaival és az ünnepi készülődés anyagi és lelki terhével. 13:03-tól a Századelős ünnepnapok, háborús és békebeli karácsonyok korabeli források segítségével idézi fel a múlt karácsonyvárásait.

15:07-től az Otthonra lelni karácsonykor a nagykanizsai Családok Átmeneti Otthonának ünnepét mutatja be, 16:07-kor pedig Szívből karácsony címmel a Kívánságkosár adása nyújt meghitt zenei élményt. 17:07-től az Adventi összefogás Zakariásért a közösség erejéről mesél, majd 22 órakor a Hanorka ajándéka egy megrázó, mégis felemelő örökbefogadási történetet tár a hallgatók elé.

Karácsony másnapja – december 26.

December 26-án 12:30-tól az Ünnep az Újvilágban az amerikai magyar közösségek karácsonyi szokásait részletezi, 13:03-tól az Ünnep a roma óvodában egy hajdú-bihari nemzetiségi intézmény ünnepi készülődésébe enged bepillantást. 15:07-től a Legyen a vendégem – karácsonyi lemezbemutató emlékekkel nosztalgikus zenehallgatásra invitál.

16:07-től az Idősek egyedül a tanyán egy falugondnok történetén keresztül hangsúlyozza az ünnepi segítségnyújtás jelentőségét, majd 16:30-tól az Angyali érintések bajba jutott állatok és megmentőik megható történeteit gyűjti csokorba. A napot 22 órakor a Rácsok között szabadon című összeállítás zárja, amely a karácsony üzenetét vizsgálja a börtönben élők szemszögéből.

A Kossuth Rádió karácsonyi kínálata három napon át kínál lelki, közösségi, kulturális és zenei élményt. A további részletes műsorrend elérhető a Médiaklikken.

MTVA/Felvidék.ma