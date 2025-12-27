A Világosság református egyházi műsor december 28-ai ajánlata

A Pátria rádióban vasárnap a 7.05-kor kezdődő műsor témái: háladás az elmúlt évért, Elég néked az én kegyelmem! – búcsú Erdélyi Géza nyugalmazott püspöktől, gondolatok a templomról, mint Isten házáról.

Hálaadás az Úrnak a mögöttünk lévő óévért és a megtartatásáért. Erről szól igehirdetésében az év utolsó vasárnapján Géresi Takács Klaudia abaújszinai beosztott lelkész.

December 12-én vettek végső búcsút a 89. életévében elhunyt Erdélyi Géza nyugalmazott református püspöktől a rimaszombati református templomban, aki 1996 és 2008 között, két cikluson keresztül állt a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház élén. A temetésén elhangzott búcsúbeszédek részletei hallhatóak a műsorban.

A templom mindannyiunknak mást és mást jelent, mint ahogy az Istennel való kapcsolatunkat is számtalan különböző módon éljük meg. Az Isten házáról, a templomról fejti ki gondolatait Sebők János madi lelkipásztor.

Megemlékezünk a 91. életévében elhunyt Rákay Sándor nyugalmazott lelkipásztorról.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya. A Világosság egyházi műsor másnap, 13.05 órakor ismét meghallgatható a Pátria rádióban, illetve az adás után az RTVS hangarchívumából is.

