Home Hitélet A Világosság református egyházi műsor december 28-ai ajánlata
Hitélet

A Világosság református egyházi műsor december 28-ai ajánlata

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Ft. Erdélyi Géza (Fotó: Szarvas László, Forrás: reformata.sk)

A Pátria rádióban vasárnap a 7.05-kor kezdődő műsor témái: háladás az elmúlt évért, Elég néked az én kegyelmem! – búcsú Erdélyi Géza nyugalmazott püspöktől, gondolatok a templomról, mint Isten házáról.

Hálaadás az Úrnak a mögöttünk lévő óévért és a megtartatásáért. Erről szól igehirdetésében az év utolsó vasárnapján Géresi Takács Klaudia abaújszinai beosztott lelkész.

December 12-én vettek végső búcsút a 89. életévében elhunyt Erdélyi Géza nyugalmazott református püspöktől a rimaszombati református templomban, aki 1996 és 2008 között, két cikluson keresztül állt a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház élén. A temetésén elhangzott búcsúbeszédek részletei hallhatóak a műsorban.

A templom  mindannyiunknak mást és mást jelent, mint ahogy az Istennel való kapcsolatunkat is számtalan különböző módon éljük meg. Az Isten házáról, a templomról fejti ki gondolatait Sebők János madi lelkipásztor.

Megemlékezünk a 91. életévében elhunyt Rákay Sándor nyugalmazott lelkipásztorról.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya. A Világosság egyházi műsor másnap, 13.05 órakor ismét meghallgatható a Pátria rádióban, illetve az adás után az RTVS hangarchívumából is.

A Pátria rádió műsorai az alábbi frekvenciákon érhetőek el: 89,6 MHz Pelsőc, 91,4 MHz Somorja, 98,0 MHz Losonc, 98,3 MHz Kékkő, 98,7 MHz Érsekújvár, 98,9 MHz Pozsony, 102,4 MHz Szenc, 105,8 MHz Szepsi, 105,9 MHz Rozsnyó.

Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Karácsonykor testet öltött az Örök Ige

„Az igazi szeretet rábízza magát másokra”

Karácsony titkáról

Egyedül Jézus, egyedül Ő

A Pátria Rádió katolikus vallási műsorának december 25-ei...

Erdő Péter: legalább a Kisjézus jászola körül próbáljuk...

El kell csendesedni, hogy meghalljuk Isten és a...

Betlehem fénye – az ünnep, amely átformálja a...

A Szeretet folyamatosan születik

„A 2025-ös évben tovább erősödtünk”

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma