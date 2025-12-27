2025 cserkészszemmel

Mozgalmas évet tudhat maga mögött a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség. Ez az év több szempontból is meghatározó időszak volt szövetségünk életében, 2025-öt a fejlődés, a megújulás és a megerősödés jellemezte.

2025-ben fontos jubileumhoz érkezett a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség. Szervezetünk az idei évben ünnepelte újjáalakulásának 35. évfordulóját. Az ünnepi közgyűlésre március 28. és 30. között Ipolyságon került sor. A jubileumi közgyűlés keretén belül ünnepi vacsorát rendeztek a korábbi elnökök és ügyvezető elnökök tiszteletére, ami jó alkalomként szolgált arra, hogy az SZMCS jelenlegi és egykori vezetői megoszthassák egymással tapasztalataikat és együtt visszatekinthessenek az elmúlt 35 évre. Az ünnepi közgyűlésen szövetségi kitüntetések átadására is sor került neves díszvendégek és testvérszövetségeink képviselőinek körében.

Az idei év másik fontos mérföldköve taglétszámunk növekedése volt.

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség 2025-ben elérte az 1600 főt, így továbbra is Szlovákia legnagyobb magyar gyermek- és ifjúságnevelő szervezeteként tudja folytatni önkéntes munkáját.

Nagy öröm ez számunkra, hiszen ez is bizonyítja a cserkészmozgalom vonzerejét és létjogosultságát a magyarlakta régióban (is).

Mozgalmunk életében számos új kezdeményezés indult el. 2025 elején először szerveződött meg a Tisztségviselők hétvégéje azon cserkészvezetők számára, akik valamilyen pozíciót, tisztséget látnak el szervezetünkben. Ez a hétvége jó alkalmat biztosított arra, hogy országos tisztségviselőink szakmai párbeszédet folytassanak és csapatként együtt fejlődjenek. A 2025-ös év másik nagy sikert aratott kezdeményezése a Csillag születik névre keresztelt, felnőtteknek szóló métabajnokság volt. Ez a rendezvény szintén először került megrendezésre Félben, a helyi csapatnak köszönhetően. A Csillag születik nagy érdeklődésnek örvendett a sportolni vágyó, játszani szerető felnőtt cserkészek körében. Az új programok mellett természetesen megvalósultak a már hagyományosnak mondható cserkészrendezvényeink is, a cserkészek akadályversenye, a Bakancspróba Kassán, az Országos Métabajnokság Dunaszerdahelyen és az általában kétévente megrendezésre kerülő teljesítményverseny, a Vascserkész Füleken. Idén is megszerveztük Vezetőképző táborainkat a palásti Olvár-völgyben, így ismét új vezetőkkel gazdagodhatott a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség közössége.

A mozgalmi háttértámogatásban is történt előrelépés, részben megújult a csapattámogatási rendszerünk és már szerveződik a 2026-os Csapatvezetői Fórum. Cserkészmozgalmunk szempontjából szintén fontos mérföldkőnek mondható az Egészségügyi szakág megalakulása, akik amellett, hogy cserkészrendezvényeink egészségügyi ellátását biztosítják, elsősegélyképzések szervezését is kitűzték célul maguk elé. 2025-ben szervezetünk közgyűlése elfogadta a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség új, 2035-ig szóló vízióját. Ennek tükrében elkezdődött az ehhez szükséges stratégia kidolgozása. Több online és személyes egyeztetés után

elkészült az SZMCS 19 pontos stratégiája a következő időszakra, kijelölve szövetségünk működésének irányait.

2025-ben nem csak a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség mozgalmi életében történtek jelentős újítások. Hosszú évek munkálatai után átadásra került a felújított füleki Koháry-kúria, ami így ismét régi fényében pompázik. A fejlesztések jelentős NPÁ-támogatással valósultak meg. A kúria, ami teljes egészében az SZMCS tulajdonába került, aktív cserkészházként, ifjúsági házként működik a helyi fiatalok körében. A palásti Ivánka-kastély felújítási munkálatai még 2024-ben kezdődtek el, 2025-ben is folytatódtak, ám a község bevonódása miatt a munkálatok egy nagyobb volumenű újratervezést igényelnek várhatóan 2026-ban.

Nagy öröm számunkra, hogy cserkészeink és közösségünk munkáját a 2025-ös esztendőben több díjjal, kitüntetéssel is elismerték. Ezek az elismerések jóleső visszaigazolásai annak, hogy a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség hasznos tagja a felvidéki magyar társadalomnak, munkája értékteremtő és becsülendő. Csémi Szilárd (Kismedve) cserkésztestvérünket Magyar Arany Érdemkereszttel tüntették ki többek közt a felvidéki magyar cserkészet szervezéséért és a közösségi hagyományok őrzéséért. Szintén Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át Kocur László cserkésztestvérünk a felvidéki magyarság körében végzett példamutató közéleti és cserkészvezetői tevékenységéért. A 10. számú dunaszerdahelyi Szent György cserkészcsapat Dunaszerdahely város Pro Urbe díját vehette át, a csapat egykori parancsnoka, Ajpek Gabriella pedig Nagyszombat Megye Díjában részesült.

A következő években is tovább szeretnénk erősíteni cserkészcsapatainkat, hiszen az ott zajló cserkészmunka és a csapatokban kialakuló közösségek jelentik szervezetünk alapját. Igyekszünk minden segítséget megadni ahhoz, hogy folytatódjon cserkészcsapataink származtatott jogalanyiságának megszerzése.

2026 fontos célkitűzései közé tartozik a szövetségen belüli különböző szakágak erősítése, esetlegesen újak létrehozása.

Továbbra is szeretnénk megszervezni országos szintű rendezvényeinket, képzéseinket, nagyobb hangsúlyt fektetve a korosztályi programokra. Vezetőképzéseink meghatározó helyszínének, a palásti Ivánka-kastélynak a felújítását is szeretnénk folytatni, valamint stratégiai fontosságú lenne a Paláston található cserkészparkunk bővítése és fejlesztése. Célunk, hogy továbbra is együttműködjünk a Magyar Cserkészszövetségek Fórumával, ezért is jelent nagy megtiszteltetést a számunkra, hogy a Fórum őszi jubileumi ülésének mi, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség lehetünk a házigazdái.

Mindezek mellett legfőbb célunk továbbra is folytatni nevelő munkánkat a cserkészet alapvető értékei mentén, kiemelten a keresztény/keresztyén hitélet, a nemzetnevelés és az önkéntesség mentén. Hálásak vagyunk a szülők bizalmáért, akik ránk bízták gyermekeiket, vezetőinknek, akik odaadóan dolgoznak közösségünkért önkéntes alapon és minden támogatónknak, aki segítette a működésünket. Szeretnénk, ha a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség ezután is meghatározó szerepet töltene be a felvidéki közösség életében. Ezen fogunk dolgozni 2026-ban is.

Képek forrása: SZMCS arhcívuma

SZMCS Elnökség/Felvidék.ma