A következő napokban havazás várható Szlovákia déli részén

Keddre (december 30.) virradóra észak felől hidegfront halad át az ország fölött, és hideg, sarkvidéki levegő áramlik a térségbe. Dél-Szlovákia alacsonyabban fekvő területein enyhe havazás várható – tájékoztatott a közösségi hálón a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ).

„Szerdán, szilveszter napján, és január 1-jén éjjel is havazásra számíthatunk” – közölték a meteorológusok. Kedden reggelre Dél-Szlovákia egyes területein egy-két centiméter hó hullhat.
Csütörtök (január 1.) reggelre hótakaró várható délen, helyenként akár öt centiméteres is.

Közép-Szlovákia déli területein, Nyugat- és Kelet-Szlovákia déli részén is havazásra ébredhetünk újév reggelén.

„Az előrejelzés szerint az ország déli részén kedden és szerdán (december 31.) is két fok fölött alakulhat a hőmérséklet, ami nagyban befolyásolja, hogy megmarad-e a hótakaró. Szeles lesz az idő, ami miatt hóátfúvások keletkezhetnek” – tájékoztattak a meteorológusok.

TASR/Felvidék.ma

