A háziállatok védelmére hívják fel a figyelmet a szilveszteri tűzijátékok idején az állatvédők

A háziállatok védelmére hívják fel a figyelmet a szilveszteri tűzijátékok és petárdázások idején az állatvédők.

A szilveszteri tűzijátékok és petárdázások időszaka minden évben komoly veszélyt jelent a házi kedvencek számára. Az erős zajok és fényhatások miatt sok kutya és macska pánikba esik, elszökik, megsérül vagy akár életveszélyes helyzetbe kerül.

A petárdától megijedt macskák éles marásokat okozhatnak gazdáiknak, a kutyák a kerítésen átugorva vagy a pórázt a gazda kezéből kitépve próbálhatnak a robbanásoktól elmenekülni. Az állatvédők szerint ezeknek az eseteknek a jelentős része megelőzhető lenne egy kis odafigyeléssel.

Fontos, hogy a háziállatokat tulajdonosaik a petárdázás helyszíneire semmiképpen ne vigyék ki. A riadtan menekülő állatok néhány óra alatt körülbelül 5-10 kilométert is képesek megtenni.

Az állatvédők közleményükben azt javasolják a háziállatok tulajdonosainak, hogy ne hagyják felügyelet nélkül kutyáikat szilveszter éjjelén.

Az otthonokban a háziállatoknak érdemes a közvetlen utcai hangoktól elszigetelt helyet, például belső szobát, udvarrészt, garázst vagy jó kerítéssel körülvett udvart biztosítani. Ellenőrizni kell a kerítéseket, kapukat, mert a megriadt állatok a legkisebb résen is kiszökhetnek félelmükben. Félősebb kutyák és macskák számára állatorvos által ajánlott nyugtató szerről is gondoskodni kell a petárdázások idejére – írják.

A baj megelőzése érdekében kedd és péntek között a kijelölt sétáltatóhelyeken is fokozott óvatossággal, pórázon érdemes kutyát sétáltatni.

MTI/Felvidék.ma