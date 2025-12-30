Megújul a magyar koronázási palást terme a Magyar Nemzeti Múzeumban

Hamarosan megkezdődik a magyar koronázási palást kiállítótermének átfogó felújítása a budapesti Magyar Nemzeti Múzeumban. A munkálatok előkészítése már zajlik, a korszerűsítés hivatalosan 2026. január 5-én indul. A projektről sajtótájékoztatón számoltak be az MNMKK Magyar Nemzeti Múzeumban.

Magyarország egyik legértékesebb nemzeti ereklyéjének otthona teljesen megújul.

„Az 1031-ben készült palást valamennyi koronázási jelvény közül a legérzékenyebb. Csoda, hogy ilyen jó állapotban megmaradt” – hangsúlyozta Dr. Zsigmond Gábor, az MNMKK Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnök-főigazgatója.

Mint elmondta, a palást – amely az első hiteles, korabeli ábrázolást őrzi I. Szent István királyról – néhány hónapra eltűnik a látogatók elől, amíg biztonságos körülmények között zajlik a felújítás.

A projekt komplex munkát igényel

Restaurátorok, muzeológusok, múzeumpedagógusok, biztonsági szakemberek, műtárgyszállítók, építészek, projektmenedzserek és kommunikációs szakemberek dolgoznak együtt. A felújítást L. Simon László, a múzeum korábbi főigazgatója vezeti. A tervek szerint a munkálatok május végére fejeződnek be, az ünnepélyes átadót pedig néhány héttel később, a Múzeumok Éjszakáján tartják meg.

A korszerűsítés idejére a koronázási palástot biztonságba helyezik, majd a munkák végeztével egy teljesen új, modern, minden biztonsági előírásnak megfelelő vitrinbe kerül vissza, amely a terem központi elemévé válik.

„Több mint négy évtizede tároljuk ugyanazon a helyen és formában a palástot. A terem már régóta megérett az átfogó felújításra, ráadásul eddig a palást nem centrális helyen szerepelt – ez most megváltozik” – emelte ki L. Simon László.

Dr. Zsigmond Gábor rámutatott: a koronázási palást nemcsak nemzeti ereklye, hanem az európai textilművészet kiemelkedő alkotása is. A korábbi felújítási tervek revíziója már megkezdődött, jelenleg a végleges látványkoncepción dolgoznak az illetékes tervezőkkel.

A munkálatok nemcsak a palást termét érintik: 2026 tavaszáig nem látogatható a Seuso-kincs kiállítása, a Széchényi-terem és a Látványraktár sem.

Az átalakítás során a palást terme teljesen új arculatot kap

Modern LED-falak biztosítják majd a korszerű látványvilágot, a terem régi bejáratának újranyitásával pedig a látogatói forgalom is hatékonyabbá válik.

Az új vitrint Olaszországban gyártják, vandálbiztos és golyóálló lesz, emellett a projekt részeként elkészül egy speciális menekítő láda is, amely minden körülmények között megóvja az ereklyét. A tervek kiterjednek az Éremtár modernizálására és az állandó kiállítás egyes tereinek részleges felújítására is.

A magyar koronázási palást a magyar államiság egyik legfontosabb jelképe.

Szent István király és Gizella királyné 1031-ben miseruhaként adományozta a székesfehérvári Nagyboldogasszony-bazilikának, majd a 12. században – az államalapító ereklyéjeként – palásttá alakították. Ettől kezdve 1916-ig, IV. Károly koronázásáig minden magyar király ezt viselte a koronázási szertartáson.

A mostani felújítás célja, hogy ez az egyedülálló nemzeti kincs a 21. század követelményeinek megfelelő, méltó környezetben legyen látható a jövőben.

Sajtóközlemény/ HE, Felvidék.ma