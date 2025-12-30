Sepsiszentgyörgyön mutatja be Darvas Ivánról szóló előadását az Örkény István Színház. A Darvas című produkció 2026. január 7-én látható a Tamási Áron Színház nagytermében – tájékoztatta hétfőn az MTI-t a székelyföldi teátrum.

Darvas Iván alakját Gálffi László idézi meg a színpadon, aki hajdan együtt játszott a színészóriással. Gálffi a Darvas Iván személye iránti kíváncsiság, tisztelet és szeretet érzékenységével idézi a nézők elé egykori színpadi partnerét – áll a közleményben.

Az előadás Darvas Iván Lábjegyzetek című kötete alapján készült

Az önéletrajzban Darvas nem pusztán saját művészi pályaképét rajzolta meg, hanem egy egész korszak történelmi és személyes tapasztalatait is megosztja olvasóival egy rendkívül eredeti optikán át szemlélve a világot.

Vallomását őszinteség és önirónia jellemzi, és szó esik benne bűnökről és bűnhődésről, az emberélet útjának felén sötétlő erdőről, magánéleti fordulatokról, politikai ítéletekről, börtönévek katarzisáról.

A produkcióban az előadó alkotótársai voltak: Mácsai Pál rendező, Mészáros Csilla asszisztens és ügyelő, valamint Sütő Anikó súgó.

A Darvas című előadást január 7-én 19 órától láthatja a sepsiszentgyörgyi közönség a Tamási Áron Színház nagytermében.

Egy legendás színészt, a száz éve született Darvas Ivánt ismerheti meg közelebbről a sepsiszentgyörgyi közönség a budapesti Örkény István Színház A Darvas című előadásából, melyet január 7-én, szerdán este 7 órától láthatnak az érdeklődők a Tamási Áron Színház nagytermében.

