Tíz év a közösség szolgálatában – jubileumi évértékelő a naszvadi Mécsvirág Irodalmi Körrel

A Komárom járásbeli Naszvadon immár tíz esztendeje létezik a Csemadok Naszvadi Alapszervezete mellett működő Mécsvirág Irodalmi Kör, amelynek legfőbb célja Mécs László katolikus papköltő életművének ápolása és megismertetése a nagyközönséggel.

A jubileumi esztendő apropóján Csontos Erzsébettel, az irodalmi kör vezetőjével beszélgettünk a kezdetekről, a meghatározó pillanatokról, az elmúlt év szakmai és közösségi hozadékairól, valamint a jövő terveiről. Az év végi értékelő beszélgetés egyben számvetés is: hogyan vált egy helyi kezdeményezés az elmúlt évtizedben a felvidéki magyar kulturális élet ismert és elismert szereplőjévé.

A kezdetek: közösség verssel és emlékezéssel

A Mécsvirág Irodalmi Kör 2015-ben alakult Naszvadon. Csontos Erzsébet – mint felidézte – a kezdetektől tagja volt a közösségnek, noha a vezetést csak 2019 elején vette át.

Az indulás éveiben a tagok elsősorban egymás örömére találkoztak: verseket mondtak, szavalóversenyek emlékeit idézték fel, és közösen ápolták egykori tanítóik szellemi örökségét.

Mint fogalmazott, a kör életében meghatározó szerepet játszott Bauer Katalin tanítónő emléke, aki egykor Naszvadon generációkat készített fel szavalóversenyekre, valamint Tóth Teréz nyugdíjas tanítónő, aki aktívan részt vett a kezdeti munkában. A közösség első, közönség elé vitt műsora Mécs László verseiből állt, amelyet a kezdetektől a körrel tartó Vecsey Lajos állított össze. Ez az előadás – a „Vadócba rózsát oltok…” – később a Mécsvirág Irodalmi Kör védjegyévé vált.

Mécs László nyomában – határokon innen és túl

A Mécs László-versekre épülő irodalmi est már a legelső bemutató után bíztató visszajelzéseket kapott.

„Azt tanácsolták, ne maradjunk egyetlen előadásnál”

– idézte fel Csontos Erzsébet. Ennek nyomán a kör tudatosan kereste azokat a helyszíneket, ahol magyar közösség és befogadó tér várta őket.

Az elmúlt tíz évben a Mécsvirág Irodalmi Kör fellépett kisebb településeken és rangos helyszíneken egyaránt: Pozsonyban, a Csemadok ligetfalusi székházában, Prágában a Szent Henrik és Kunigunda-templom közösségi házában, valamint Bécsben, a Collegium Pázmáneumban, és az Ars Sacra Fesztivál keretében is. Magyarországon többek között Csornán, Zsámbékon, Gödöllőn és Bakonybélben is bemutatták műsorukat, utóbbi helyszínen Mécs László üldöztetésének emlékeihez kapcsolódva.

Kiemelte, hogy

a műsort eddig több mint harminc alkalommal adták elő, gyakran templomi környezetben, Budapesten több neves egyházi helyszínen is.

A bakonybéli fellépés különösen emlékezetes maradt: egy felajánlásnak köszönhetően ott került a kör birtokába egy Mécs László által 1947-ben, szalvétára írt vers kéziratának fénymásolata.

Emlékezésből értékteremtés

A Mécsvirág Irodalmi Kör egyik legfontosabb eredményének Csontos Erzsébet azt tartja, hogy tevékenységük maradandó értékeket is létrehozott. 2015 decemberében, Bauer Katalin emlékére rendezett irodalmi estjük nyomán a Bauer család alapítványt hozott létre, amelynek köszönhetően a Naszvadi Magyar Tannyelvű Alapiskola három legeredményesebb tanulója minden évben Bauer Katalin-emlékplakettet és pénzjutalmat vehet át.

A kör jelenleg 14 állandó taggal működik. Hetente találkoznak, többségük nyugdíjas, de aktív dolgozók is segítik a munkát fellépések alkalmával.

„Megbízható versmondók közössége vagyunk”

– hangsúlyozta az irodalmi kör vezetője.

Ars Sacra, Wass Albert, jubileum

Az idei jubileumi év szakmailag és közösségileg is gazdag volt. A Mécsvirág Irodalmi Kör immár második alkalommal csatlakozott az Ars Sacra Fesztiválhoz, idén három eseménnyel: bemutatták új, Sík Sándor-versekre épülő műsorukat, megszervezték Tarics Péter Mindszenty bíborosról szóló könyvének bemutatóját, valamint iskolai együttműködésben egy diákok által készített prezentációt Naszvad szakrális emlékhelyeiről.

A kör 2016 óta minden évben csatlakozik a Wass Albert Felolvasó Maratonhoz is.

Az „irodalmi mozgalom” mára szépirodalmi ünneppé vált, rendszerint 70–80 aktív résztvevővel, köztük diákokkal és neves vendégekkel.

Mint elhangzott, a jubileumi, tizedik évfordulót idén februárban, a felolvasó maraton keretében ünnepelték meg.

Elismerések és jövőkép

A tízéves munka elismeréseként a Mécsvirág Irodalmi Kör a Naszvadi Napok alkalmával városi emlékplakettet vehetett át.

Csontos Erzsébet hangsúlyozta: számukra fontos visszajelzés, hogy mára számolnak velük a helyi és tágabb magyar közösségi életben.

A jövő legnagyobb kihívásaként az utánpótlást említette.

„Szeretnénk, ha a fiatalabb generáció is csatlakozna hozzánk”

– emelte ki, hozzátéve, hogy bíznak benne: a közösség nyitottsága és sokrétű tevékenysége hosszú távon is megszólítja a következő nemzedékeket.

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma