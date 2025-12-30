Home Szerintem Interurbán beszélgetés Durayval
Szalai Erika
Ma van az évfordulója. Micsoda időzítés, micsoda idők! Pár napja lépett jogerőre az új szlovák büntető törvénykönyv, amely szerint immár büntethető az is, aki kétségbe vonja a Beneš-dekrétumok jogszerűségét.

Ha élne, bizonyára csak legyintene. Nem fáradtan. Nem beletörődve. Hanem azzal a keserű, pontos iróniával, amely annyi vitát és annyi tiszta mondatot szült.

„Nem az a baj, hogy törvény van. Az a baj, hogy a törvény hazudik.”

Így mondaná. Talán…

Mert egész életében arről beszélt, hogy a jog nem lehet eszköze a történelem elhazudásának. Hogy amit egyszer jogfosztással, kollektív bűnösséggel, kitelepítéssel követtek el, azt nem lehet később paragrafusokkal erkölcsössé tenni. És főleg:

nem lehet büntetni azt, aki erre emlékeztet.

Duray Miklós nem a konfliktust kereste. Az igazságot kereste. Csakhogy abban a térségben, ahol az igazság kényelmetlen, a kimondása mindig konfliktusnak számít. A közép-európai kisebbségi lét strukturális problémáinak legélesebb látója volt szerintem.

Most, amikor törvény mondja ki, miről nem szabad beszélni – vagy éppen szabad fél év börtön terhe alatt – , csak lapozom a könyveit, olvasom a sorait erkölcsről, bűnről…logikus eszmefuttatások, éles megfogalmazások.

Arra gondolok, nem lepődne meg most. Én meg firtatnám neki a telefonba, magyarázatot várva, követelve, hogy miért történik ez velünk, milyen ősi félelem szülte ezt a reakciót…Jár az agyam, keresem a magyarázatot, amivel mindig tudott szolgálni. Nem tudom, kimondta-e ezt valaha nekem, de most hallom a hangját:

„Aki fél a múlttól, az nem a múlt miatt fél. Hanem azért, mert tudja: nincs igaza.”

Ő pontosan tudta, hogy a Beneš-dekrétumok nem jogi kérdés. Hanem morális. És hogy a jogállam ott kezdődik, ahol a hatalom képes beismerni: amit egyszer elkövettek, az bűn volt — akkor is, ha törvénybe írták.

Sokan mondták róla, hogy túl kemény. Hajthatatlan. Megosztó. Pedig csak egy dolgot nem volt hajlandó feladni: a mércét. A mércét, amely szerint nem lehet kétféle igazság.

Nem lehet más a jog az erősnek és más a gyengének.

Nem lehet hallgatást követelni azoktól, akiknek a családját, a közösségét, a történelmét megbélyegezték. Duray szerint minden módszeres, etnikai alapú pusztításra ugyanazt a morális mércét kell alkalmazni. Aki „az egyik nép ellen elkövetett bűnt” mentegeti, miközben a másikat elítéli, az szerinte a fasizmus logikáját legitimálja.

Napok óta ott motoszkál a fejemben, milyen jó volna most vele beszélni – interurbán. Ezen nevetnem kell, mert biztosan elmagyarázná, mit jelent az interurbán, helyesen használom-e a köztünk lévő távolsági beszélgetésre. Próbálom elképzelni, mit mondana, hogyan reagálna a jelenlegi abszurd helyzetünkre. Ha ma megszólalna, talán nem is lenne zaklatott. Talán csak annyit mondana:

„Látja? Erről beszéltem. Az igazság előbb-utóbb mindig zavarni fogja a hatalmat.”

Érdemes ma elolvasni a 20 évvel ezelőtt írt karcos gondolatait Benešről. Ebben Duray egyik központi állítása, hogy a Beneš-dekrétumokat úgy kellene megítélni, mint Hitler Németországának nürnbergi (faji) törvényeit. Nem azt mondja, hogy történetileg azonosak, hanem azt, hogy a logikájuk és szándékuk rokon: etnikai alapú jogfosztás, „törvényesített erőszak”.

Duray Miklós 2005-ös írásában rámutat, a Beneš-dekrétumok nem a történelem lezárt fejezetei, hanem a kollektív bűnösség máig ható intézményesítései. Úgy látta, ezek nem jogi aktusok voltak, hanem etnikai alapú bosszúintézkedések, amelyek embereket pusztán magyarságuk miatt fosztottak meg jogaiktól, otthonuktól, emberi méltóságuktól. Meggyőződése volt, hogy a dekrétumok logikája nem különbözik a 20. század más, faji alapú jogfosztásaitól, és hogy a hallgatás róluk nem békét, hanem újabb igazságtalanságot konzervál. Vallotta,

ha ezekről nem lehet szabadon beszélni, az a jövőnket nyomorítja meg.

Végkövetkeztetése szerint, ha a térség és Európa szelektíven ítéli meg az etnikai alapú jogfosztásokat, az erkölcsi zűrzavart konzervál, és a múlt tabusítása a jelenben is újratermeli a hallgatás kényszerét, de akár emberellenes bűntettek megismétlődéséhez is vezethet…

Azzal búcsúznánk interurbán, hogy levezetné nekem, miért egészen logikátlan háborús bűnösként születni. Hogy a „bűn” oka nem tett vagy egyéni felelősség, hanem pusztán a nemzeti hovatartozásunk, mert magyarok vagyunk.

Elköszönés helyett megkérdezné, hogy van a család, a gyerekek. Mikor utoljára kérdezett róluk, a kisebbik még a Mókus csoportban tologatta a kisautót, most meg már írni, olvasni tanul – magyar iskolában.

„Mondja meg nekik, hogy nem vagyunk bűnösök!”

– és letenné a kagylót.

Fontos Durayra emlékezni, olvasni, értelmezni. Nem csak ma és nemcsak nosztalgiából. Hanem azért, mert amit ő képviselt, az nem múlt idő, hanem a jelenünk, ami hosszú árnyékot vet a gyermekeink jövőjére is.

 

Szalai Erika/Felvidék.ma

 

