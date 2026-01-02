Negyvenötödik alkalommal volt Karácsonyi Sakkverseny Ipolyfödémesen

Ipolyfödémesen december 27-én zajlott le a hagyományos karácsonyi sakktorna. Az esemény szépen példázta a helyi és környékbeli sakkélet közösségformáló erejét, Ipolyfödémesen kívül érkeztek játékosok és vendégek Palástról, Felsőtúrról és Ipolyságról is.

A kultúrház nagytermében összesen 21 felnőtt és 7 gyermek versenyzett a dicsőségért.

A felnőttek versenyében a palásti Tencer János diadalmaskodott, míg a gyermekek között a helybéli Morvai Benett triplázott az első helyen.

A részletes eredmények és a versenyen készült fotók is megtekinthetőek a verseny hivatalos oldalán.

Ipolyfödémesen a karácsonyi sakktornák története hosszú múltra tekint vissza: az első versenyt még a 1981-ben rendezte Bakó István, idén tehát a 45. születésnapját ünnepelte a torna.

A 45. rendezvényen kiemelt vendégként részt vett Pallag György, az EuroPRESS Bátorkeszi Sakk-klub vezetője. Megtiszteltetés volt, hogy egyrészt elvállalta a versenybíró szerepét, másrészt pedig – különleges elemként – szimultánt játszott 16 bátor versenyzővel. Az időkeret szűkössége miatt néhány játszmában elegánsan felajánlotta a döntetlent, vagy akár a veszteséget is – mérlege azonban így is tiszteletet parancsoló: a 16 meccsből 11-et megnyert, 2-ben pedig döntetlen eredmény született.

Ami azonban a legfontosabb, a szimultán játékkal egy új közösségi élményt sikerült megteremtenie a karácsonyi sakktornán.

A szervezők külön örömmel fogadták az ifi játékosok részvételét, hiszen jelenlétük egyértelműen jelzi: a több mint négy évtizedes hagyomány nemcsak múlt, hanem élő jövő is, ahol a generációk találkozhatnak és tanulhatnak egymástól.

Nem kétséges tehát, hogy 2026-ban is lesz karácsonyi sakkverseny – ott találkozunk, tovább folytatva a sakk szeretetének hagyományát Ipolyfödémesen.

Jámbor István/Felvidék.ma