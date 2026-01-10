Tizenöt év alatt 5 millió euró értékben segítettek

Futás az életért, Tesco Angyal, SadOVO iskolai gyümölcsöskertek, az Ételek megmentői – többek között ezek azok a projektek, amelyeken keresztül a Tesco Alapítvány 2010 óta 5 millió euró értékben nyújtott támogatást, segítette a rászorulókat, a hátrányos sorsú embereket és családokat. Idén az alapítvány ugyanezzel a célkitűzéssel végzi majd áldásos munkáját.

Az alapítványt 2010-ben hívták életre civil szervezetként, és az elhatározás szerint hitet tettek a jótékonykodás, a gyerekek, a fiatal tehetségek támogatása, a rászorulók segítése mellett. A megalapítás óta olyan projekteket támogatnak, amelyeknek konkrét és mérhető eredményei vannak az emberek életének javítása érdekében egész Szlovákia területén.

„Büszkék vagyunk rá, hogy a Tesco Alapítvány az elmúlt tizenöt évben több ezer embert megszólított az ország egész területén, és tevékenységünk komoly közösségi és környezetvédelmi sikereket hozott. Több területen segítettünk fiatal tehetségeknek, egészségkárosultaknak, nehéz élethelyzetben levőknek, új lehetőségeket biztosítottunk roma közösségeknek, támogattunk olyan környezetvédelmi és természetvédelmi projekteket, mint a városi méhészetek létrehozása, illetve az élelmiszerekkel való pazarlás megakadályozásának projektje. Mindezek közös nevezője pedig az volt, hogy ott segítettünk, ahol a legnagyobb szükség volt rá” – mondta Katarína Pšenáková, az alapítvány adminisztrátora.

Az alapítvány számos szervezettel és partnerrel együttműködve végzi tevékenységét, többek között a Szlovákiai Élelmiszer Bankkal, a Free Food Alappal, a Nemzetközi Edinburghi Hercegség-díjjal, a CEEV Živica Alappal.

Az elmúlt tizenöt évben a sportrendezvények során több ezer eurót gyűjtöttek össze, amelyet a rákkutatás céljára továbbítottak. A Tesco Angyal program keretében a Tesco üzletlánc saját alkalmazottainak és családtagjainak segített súlyos élethelyzetük megoldásában 800 ezer euró értékben. Különféle karitatív, jótékonysági szervezetek számára 100 ezer eurót küldtek.

Segítették azokat a helyi közösségeket, amelyek a fenntarthatóság jegyében működnek, valamint a kezdő mezőgazdászokat vállalkozásuk beindításában. Az iskoláknak és iskolai kluboknak sportfelszereléseket, sporteszközöket juttattak, és az iskolák területén levő gyümölcsöskertekben az ősi, hagyományos gyümölcsfák, gyümölcsfajták megőrzésére ösztönözték a gyerekeket.

Az alapítvány fontos küldetése az ételek és élelmiszerek pazarlásának megakadályozása. Ennek nyomán évek óta sikeresen csökkent az ételhulladék mennyisége, és ugyanakkor több ezer adag ételt tudtak eljuttatni a hátrányos helyzetű embereknek.

„A tizenöt év tapasztalata alapján látjuk, hogy a huzamos és rendszeres segítség valóban változást visz sokak életébe. Ezért a következő években is azokon a területeken kívánunk segíteni, ahol a legnagyobb a szükség. Azokat a projekteket részesítjük előnyben, amelyek az emberek legfontosabb szükségleteit biztosítják. Bízunk benne, hogy partnereikkel, beszállítóinkkal, vásárlóinkkal, munkatársainkkal értelmes munkát végzünk majd, amelyek pozitív hatással lesznek egész társadalmunkra az elkövetkező években” – nyilatkozta Katarína Pšenáková.

(BM/Felvidék.ma/LIKE agentúra)