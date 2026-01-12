A Kőpataki-tó szomszédságában lévő csillagvizsgáló nyomában

A Magas-Tátra nem csupán gyönyörű tájaival, élővilágával, sportolási lehetőségeivel és túrázással várja a látogatókat. Jelentősek a történelmi, kulturális értékei, az épített öröksége is. Ez utóbbiak közé tartozik számos menedékház, nagyszálló, melyek még a monarchia korában épültek. Ugyanakkor műszaki építményeket, csillagvizsgálókat, régi felvonóállomásokat is megtekinthetünk a Magas-Tátrában.

A Köpataki-tónál immár több mint hetven esztendeje működik a csillagvizsgáló. A tengerszem tőszomszédságában felépült létesítmény belesimul a csodás tájba. Napjainkra már ikonikus eleme Kőpataki-tó környezetének.

Az obszervatórium 1783 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik. A csillagászati és meteorológiai állomást 1943 szeptemberében üzemelték be.

Az elmúlt bő hét évtizedben számos jelentős megfigyelést hajtottak itt végre. A kutatás során több felfedezésre is sor került.

A jellegzetes kétszintes épület egy hasáb alakú épületrészből és a hozzá csatlakozó hengeres toronnyal rendelkezik. A tornyot nyitható kupola fedi. Van egy másik kisebb kupola is, itt találhatók a teleszkópok.

A csillagvizsgálót Bečvář alapította, ő volt az első igazgatója az intézménynek.

Az első megfigyeléseket 1943. szeptember 19-én végezték itt. Elsősorban a napenergia fotoszférájára összpontosítottak, de a szakértők berajzolták az itt megfigyelt első napfoltokat is. Az obszervatórium egyik legnagyobb eredménye a csillagos égbolt egyedülálló atlasza, melyen több mint 50 éve a világ szinte minden megfigyelőállomása dolgozott, és amelyet épp itt sikerült összeállítani.

Ahol üstökösöket fedeztek fel

A magas-tátrai csillagvizsgálóban az évtizedek során több üstököst fedeztek fel.

Az itteni szakemberek idővel a világ vezető üstökösszakértőivé váltak.

A mai napig is végzik az üstökösök fizikai vizsgálatát. Emellett napkorona-kutatásokat is végeznek.

Az obszervatórium épületében található a Szlovák Tudományos Akadémia Geofizikai Intézetének meteorológiai állomása is.

A Kőpataki-tó népszerű turisztikai úti cél, a sportolni vágyók mellett a túrázás szerelmeseinek is lehetőségeket kínál a hely.

A Tátralomnicról induló felvonón közelíthető meg a legegyszerűbben a Kőpataki-tó. A meredek túraösvényt csupán a felkészült és tapasztalt túrázóknak ajánlják. A Kőpataki-tóról indul a különleges felvonó a Lomnici-csúcsra, Szlovákia második legmagasabb csúcsára.

