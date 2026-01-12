Home Itt és Most Változtak a nyugdíjakból levont összegek – több mint 41 ezer nyugdíjas érintett
Itt és Most

Változtak a nyugdíjakból levont összegek – több mint 41 ezer nyugdíjas érintett

BN
BN
Illusztrációs felvétel (Fotó: pixabay)

A Szociális Biztosító az új évtől újraszámolta a nyugdíjakból levont végrehajtási – közismert nevükön inkasszó – összegeket. A módosítás oka a nyugdíjak 2026. január 1-jétől hatályos valorizációja. Az újraszámítás mintegy 41 714 nyugdíjast érintett – közölte hétfőn a biztosító szóvivője, Martin Kontúr.

Ennyit kell mindenképpen meghagyni a nyugdíjasnak

Nem elsőbbségi követelés esetén az az összeg, amelyet nem lehet levonni a nyugdíjból, továbbra is a létminimum 140 százaléka, vagyis havonta 397,78 euró egy nagykorú személy esetében.
Minden eltartott személy után a nyugdíjasnak további 198,89 eurót (az alapösszeg 50 százalékát) kell megtartania.

Elsőbbségi követelésnél – a kiskorú gyermekek tartásdíját kivéve – a levonás alól mentes alapösszeg a létminimum 100 százaléka, azaz 284,13 euró havonta.

Eltartott személyenként ebben az esetben további 142,06 euró (az összeg 50 százaléka) jár.

Amennyiben a levonás kiskorú gyermek tartásdíjának behajtására irányul, a levonás alól védett összeg 119,32 euró havonta, és minden eltartott személy után további 99,44 eurót kell meghagyni a nyugdíjasnak.

Írásban értesítik az érintetteket

A Szociális Biztosító 2026 januárjában minden olyan nyugdíjasnak írásos tájékoztatást küld, akinek a nyugdíjából végrehajtási levonás történik.

A tájékoztatás kiterjed arra is, miként befolyásolta a valorizáció a levonás összegét, illetve azok is értesítést kapnak, akiknél a megemelt nyugdíj miatt 2026. január 1-jétől vált lehetővé a végrehajtási levonások megkezdése.

„A valorizáció miatt módosultak a végrehajtási levonások összegei, ezért minden érintett írásos értesítést kap a változásokról” – közölte Martin Kontúr, a Szociális Biztosító szóvivője.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Raši bízik benne, hogy a Hlas visszaszerzi korábbi...

A kötelező sorkatonai szolgálat újbóli bevezetéséről kérdezték a...

Legkevesebb 67 napot ülésezik 2026-ban a szlovák parlament

Szlovákia és az USA megállapodik a nukleáris együttműködésről

Šutaj Eštok cáfolja, hogy tömegesen visszaélnek a segélyekkel...

Mérsékelt lavinaveszély érvényes a Tátrában

Idén is korábban tartják a tehetségvizsgákat

Tizenöt év alatt 5 millió euró értékben segítettek

A Btk. módosítása miatt felfüggesztették a Norbert B....

2026 őszén önkormányzati és megyei választás is lesz...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma