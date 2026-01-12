Változtak a nyugdíjakból levont összegek – több mint 41 ezer nyugdíjas érintett

A Szociális Biztosító az új évtől újraszámolta a nyugdíjakból levont végrehajtási – közismert nevükön inkasszó – összegeket. A módosítás oka a nyugdíjak 2026. január 1-jétől hatályos valorizációja. Az újraszámítás mintegy 41 714 nyugdíjast érintett – közölte hétfőn a biztosító szóvivője, Martin Kontúr.

Ennyit kell mindenképpen meghagyni a nyugdíjasnak

Nem elsőbbségi követelés esetén az az összeg, amelyet nem lehet levonni a nyugdíjból, továbbra is a létminimum 140 százaléka, vagyis havonta 397,78 euró egy nagykorú személy esetében.

Minden eltartott személy után a nyugdíjasnak további 198,89 eurót (az alapösszeg 50 százalékát) kell megtartania.

Elsőbbségi követelésnél – a kiskorú gyermekek tartásdíját kivéve – a levonás alól mentes alapösszeg a létminimum 100 százaléka, azaz 284,13 euró havonta.

Eltartott személyenként ebben az esetben további 142,06 euró (az összeg 50 százaléka) jár.

Amennyiben a levonás kiskorú gyermek tartásdíjának behajtására irányul, a levonás alól védett összeg 119,32 euró havonta, és minden eltartott személy után további 99,44 eurót kell meghagyni a nyugdíjasnak.

Írásban értesítik az érintetteket

A Szociális Biztosító 2026 januárjában minden olyan nyugdíjasnak írásos tájékoztatást küld, akinek a nyugdíjából végrehajtási levonás történik.

A tájékoztatás kiterjed arra is, miként befolyásolta a valorizáció a levonás összegét, illetve azok is értesítést kapnak, akiknél a megemelt nyugdíj miatt 2026. január 1-jétől vált lehetővé a végrehajtási levonások megkezdése.

„A valorizáció miatt módosultak a végrehajtási levonások összegei, ezért minden érintett írásos értesítést kap a változásokról” – közölte Martin Kontúr, a Szociális Biztosító szóvivője.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk